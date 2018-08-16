Kartal, Avusturya'da TUR peşinde
ASK LİNZ: 0 - BEŞİKTAŞ: 0
(İlk yarı oynanıyor)
TRT 1 maçın 15. dakikada yayına başladı.
STAT: Linzer Stadı
HAKEM: Nikola Dabanovic (Karadağ)
SAAT: 20.45
YAYIN: TRT 1
BEŞİKTAŞ: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta Vodafone Park Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı Babel'in golü ile 1-0 kazanan siyah beyazlılara her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atarak yenildiği tek farklı mağlubiyetler tur için yetiyor... Bu arada LASK Linz - Beşiktaş karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak! TRT 1 mücadelenin 15. dakikasında yayına başladı..
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor... İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.
Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.