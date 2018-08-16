Kartal, Avusturya'da TUR peşinde

ASK LİNZ: 0 - BEŞİKTAŞ: 0

(İlk yarı oynanıyor)

TRT 1 maçın 15. dakikada yayına başladı.

STAT: Linzer Stadı

HAKEM: Nikola Dabanovic (Karadağ)

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

BEŞİKTAŞ: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Victor, TettehOliver Glasner



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta Vodafone Park Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı Babel'in golü ile 1-0 kazanan siyah beyazlılara her türlü galibiyet, beraberlik ve gol atarak yenildiği tek farklı mağlubiyetler tur için yetiyor... Bu arada LASK Linz - Beşiktaş karşılaşması, TRT 1'den naklen yayınlanacak! TRT 1 mücadelenin 15. dakikasında yayına başladı..



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor... İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.



