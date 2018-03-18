Kartal, Başakşehir'de ağır yara aldı; 1-0

Süper Lig'in 26. haftasındaki kritik maçta Başakşehir evinde Beşiktaş'ı 1-0 yendi ve 53 puanla zirve yarışını sürdürdü. 50 puanda kalan Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Başakşehir'in galibiyet golünü Eljero Elia atarken, 62'de Junior Caiçara kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de 50 puanda kalırken haftayı 3. sırada tamamladı. Medipol Başakşehir ise puanını 53 yaptı ve haftayı 2. sırada kapattı.

SÜPER LİG 26 HAFTA PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Galatasaray 26 17 3 6 61 28 33 54 2 Medipol Başakşehir 26 16 5 5 46 26 20 53 3 Beşiktaş 26 14 8 4 47 23 24 50 4 Fenerbahçe 26 13 9 4 49 30 19 48 5 Trabzonspor 26 11 9 6 45 37 8 42 6 Kayserispor 26 11 8 7 36 32 4 41 7 Göztepe 26 11 7 8 39 39 0 40 8 Sivasspor 26 11 5 10 36 38 -2 38 9 Akhisarspor 26 9 7 10 36 40 -4 34 10 Yeni Malatyaspor 26 9 7 10 29 35 -6 34 11 Bursaspor 26 9 6 11 34 35 -1 33 12 Kasımpaşa 26 8 7 11 41 46 -5 31 13 Aytemiz Alanyaspor 26 8 4 14 41 47 -6 28 14 Antalyaspor 26 7 7 12 31 47 -16 28 15 Osmanlıspor FK 26 7 6 13 38 45 -7 27 16 Gençlerbirliği 26 6 9 11 31 39 -8 27 17 Atiker Konyaspor 26 6 6 14 26 36 -10 24 18 Karabükspor 26 3 3 20 18 61 -43 12

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan kritik maçta Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başakşehir 53 puana yükseldi ve 54 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 50 puanda kalan Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Öte yandan Başakşehir'de kırmızı kart gören Caiçara ve sarı kart gören Clichy, Akhisarspor deplasmanında cezalı duruma düştü. Ev sahibi ekipte Mossoro ve Elia da sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'ta ise sınırda bulunan Medel ve Adriano sarı kart gördü. İki isim 27. haftadaki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR ÇOK ETKİLİ BAŞLADI...

Ev sahibi ekip mücadeleye oldukça basklı başladı.

Henüz 4. dakikada cezalı olan Epureanu'nun yerine forma giyen Da Costa'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

7. dakikada Gael Clichy'nin penaltı noktasına doğru gönderdiği ortada top Edin Visca'nın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun yerden sol köşeye yaptığı vuruşta kaleci Fabri gole izin vermedi.

20. dakikada Başakşehir bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa iyi yükselen Adebayor'un kafa vuruşunda savunmadan seken top yakın direğe doğru açıldı. Bu noktaya hareketlenen Edin Visca kayarak vuruşunu yaptı ancak Dusko Tosic meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkartı.

ELIA GOLÜ ATTI!

28'de Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti: Edin Visca'nın pasında, penaltı noktasının sağ arka çaprazına koşan Eljero Elia topla buluştu ve bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.