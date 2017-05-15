Kartal, Bursa'dan 3 puanla eve dönüyor: Beşiktaş yeniden lider

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor. Şenol Güneş'in takımının başında 100. kez maça çıkarken, liderlik avantajını güçlendirmek isteyen Beşiktaş
Mücadelenin ilk yarısında iki takım da kaleye isabetli şut çekemedi. İkinci 45 dakikada iki takım da ataklarını sıklaştırdı. Şenol Güneş, 63'te Atiba'nın yerine Cenk'i oyuna dahil ederek iki forvetle oynamaya başladı.
Değişikliğin meyvesi 2 dakika sonra geldi. Cenk Tosun, 65'te Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 79'da sakatlanan Gökhan Gönül, yerini Beck'e bıraktı. 90+5'te Aboubakar sonucu ilan etti: 2-0.
Bu sonuçla Kara Kartal puanını 68'e yükselterek 31. haftayı Başakşehir'in 2 puan önünde lider bitirdi. Bursaspor ise 35 puanla 15. sırada kaldı.
MAÇ ÜÇ DAKİKA DURDU
BEŞİKTAŞ İLE BURSASPOR 96. RANDEVUDA
Bu arada Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 96. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 95 lig maçından 43'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 129 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.
PUAN DURUMU
|TAKIM ADI
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|PUAN
|AV.
|1
|BEŞİKTAŞ
|31
|20
|8
|3
|61
|29
|68
|32
|2
|İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
|31
|19
|9
|3
|60
|27
|66
|33
|3
|FENERBAHÇE
|31
|16
|9
|6
|54
|29
|57
|25
|4
|GALATASARAY
|31
|17
|4
|10
|58
|37
|55
|21
|5
|TRABZONSPOR
|31
|14
|7
|10
|37
|31
|49
|6
|6
|MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
|31
|14
|7
|10
|38
|38
|49
|0
|7
|KASIMPAŞA
|31
|12
|7
|12
|45
|42
|43
|3
|8
|AKHİSAR BLD.GENÇ.
|31
|12
|6
|13
|38
|39
|42
|-1
|9
|GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|10
|10
|11
|29
|31
|40
|-2
|10
|KONYASPOR
|31
|10
|10
|11
|36
|40
|40
|-4
|11
|ALANYASPOR
|31
|12
|4
|15
|52
|58
|40
|-6
|12
|KARDEMİR KARABÜK
|31
|11
|6
|14
|33
|41
|39
|-8
|13
|OSMANLISPOR FK
|31
|9
|11
|11
|36
|37
|38
|-1
|14
|KAYSERİSPOR
|31
|10
|6
|15
|44
|54
|36
|-10
|15
|BURSASPOR
|31
|10
|5
|16
|30
|53
|35
|-23
|16
|ÇAYKUR RİZESPOR
|31
|7
|6
|18
|39
|52
|27
|-13
|17
|GAZİANTEPSPOR
|31
|7
|5
|19
|29
|55
|26
|-26
|18
|ADANASPOR
|31
|6
|6
|19
|30
|56
|24
|-26
|O: Oynadığı B: Beraberlik G: Galibiyet M: Mağlubiyet A: Attığı Y: Yediği AV: Averaj
KARTAL'DA KART SINIRINDA 2 OYUNCU
Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson'ın yanı sıra Atınç Nukan da oynamaları ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
MAÇIN KÜNYESİ
STAT: Timsah Arena
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.00
BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz Behich, Jorquara, Şamil, Emre, Bilal, Sinan, Kubilay
YEDEKLER: Mert, Onur, İsmail, Faty, Furkan, Stancu, Sercan
TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Örnek
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar
YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Gökhan İnler, Necip, Demba Ba, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
KARTAL AVANTAJINI YİTİRDİ
Beşiktaş, ligin 28. haftasında yakaladığı 7 puanlık avantajı kullanamayarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in zirveye yeniden ortak olmasını engelleyemedi. Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluktaki rakibi Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 30. haftada da evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 2 haftada sadece bir puan alabilen Beşiktaş, puanını 65'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
SAVUNMADA SIKINTILI
Beşiktaş, son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor. Ligde üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yedi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıktı. Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, bunların 44'ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.