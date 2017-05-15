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15 Mayıs 2017 Pazartesi 21:21

Kartal, Bursa'dan 3 puanla eve dönüyor: Beşiktaş yeniden lider

Başakşehir'i zirveye ortak eden Beşiktaş, Bursaspor karşısında liderlik avantajını yeniden ele geçirmek için sahaya çıktı. Cenk Tosun, 65'te Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 79'da sakatlanan Gökhan Gönül, yerini Beck'e bıraktı. 90+5'te Aboubakar sonucu ilan etti: 2-0.

Kartal, Bursa'dan 3 puanla eve dönüyor: Beşiktaş yeniden lider
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Kartal, Bursa'dan 3 puanla eve dönmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor. Şenol Güneş'in takımının başında 100. kez maça çıkarken, liderlik avantajını güçlendirmek isteyen Beşiktaş

 Mücadelenin ilk yarısında iki takım da kaleye isabetli şut çekemedi. İkinci 45 dakikada iki takım da ataklarını sıklaştırdı. Şenol Güneş, 63'te Atiba'nın yerine Cenk'i oyuna dahil ederek iki forvetle oynamaya başladı.


Değişikliğin meyvesi 2 dakika sonra geldi. Cenk Tosun, 65'te Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 79'da sakatlanan Gökhan Gönül, yerini Beck'e bıraktı. 90+5'te Aboubakar sonucu ilan etti: 2-0.


Bu sonuçla Kara Kartal puanını 68'e yükselterek 31. haftayı Başakşehir'in 2 puan önünde lider bitirdi. Bursaspor ise 35 puanla 15. sırada kaldı.
 


















MAÇ ÜÇ DAKİKA DURDU
SAHAYA ATILAN YABANCI MADDELER NEDENİYLE BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI YAKLAŞIK 2.5-3 DAKİKA KADAR DURDU. BEŞİKTAŞ 36. DAKİKADA KORNER KULLANIRKEN SAHAYA YABANCI MADDE ATILINCA HAKEM BÜLENT YILDIRIM ÖNCE ANONS YAPTIRDI. İLK ETAPTA MEŞALE ATILIRKEN ANONSTAN SONRA KORNERİ KULLANMAYA GİDEN QUARESMA'YA DOĞRU BU KEZ SU ŞİŞESİ ATILINCA KORNER YİNE KULLANILAMADI. BÜLENT YILDIRIM BU KEZ YARDIMCILARINI YANINA ÇAĞIRDI. YAKLAŞIK 3 DAKİKA DURAN MAÇA YENİDEN DEVAM EDİLDİ




BEŞİKTAŞ İLE BURSASPOR 96. RANDEVUDA

Bu arada Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 96. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 95 lig maçından 43'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 129 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

PUAN DURUMU
 
TAKIM ADI O G B M A Y PUAN AV.
1 BEŞİKTAŞ 31 20 8 3 61 29 68 32
2 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 31 19 9 3 60 27 66 33
3 FENERBAHÇE 31 16 9 6 54 29 57 25
4 GALATASARAY 31 17 4 10 58 37 55 21
5 TRABZONSPOR 31 14 7 10 37 31 49 6
6 MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 31 14 7 10 38 38 49 0
7 KASIMPAŞA 31 12 7 12 45 42 43 3
8 AKHİSAR BLD.GENÇ. 31 12 6 13 38 39 42 -1
9 GENÇLERBİRLİĞİ 31 10 10 11 29 31 40 -2
10 KONYASPOR 31 10 10 11 36 40 40 -4
11 ALANYASPOR 31 12 4 15 52 58 40 -6
12 KARDEMİR KARABÜK 31 11 6 14 33 41 39 -8
13 OSMANLISPOR FK 31 9 11 11 36 37 38 -1
14 KAYSERİSPOR 31 10 6 15 44 54 36 -10
15 BURSASPOR 31 10 5 16 30 53 35 -23
16 ÇAYKUR RİZESPOR 31 7 6 18 39 52 27 -13
17 GAZİANTEPSPOR 31 7 5 19 29 55 26 -26
18 ADANASPOR 31 6 6 19 30 56 24 -26
O: Oynadığı   B: Beraberlik   G: Galibiyet   M: Mağlubiyet   A: Attığı   Y: Yediği   AV: Averaj 

KARTAL'DA KART SINIRINDA 2 OYUNCU

Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson'ın yanı sıra Atınç Nukan da oynamaları ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.


MAÇIN KÜNYESİ
STAT: Timsah Arena
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.00

BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz Behich, Jorquara, Şamil, Emre, Bilal, Sinan, Kubilay
YEDEKLER: Mert, Onur, İsmail, Faty, Furkan, Stancu, Sercan
TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Örnek

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar
YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Gökhan İnler, Necip, Demba Ba, Cenk Tosun
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KARTAL AVANTAJINI YİTİRDİ

Beşiktaş, ligin 28. haftasında yakaladığı 7 puanlık avantajı kullanamayarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in zirveye yeniden ortak olmasını engelleyemedi. Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluktaki rakibi Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 30. haftada da evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 2 haftada sadece bir puan alabilen Beşiktaş, puanını 65'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

SAVUNMADA SIKINTILI
Beşiktaş, son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor. Ligde üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yedi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıktı. Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, bunların 44'ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
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