Kartal, Bursa'dan 3 puanla eve dönüyor: Beşiktaş yeniden lider

Başakşehir'i zirveye ortak eden Beşiktaş, Bursaspor karşısında liderlik avantajını yeniden ele geçirmek için sahaya çıktı. Cenk Tosun, 65'te Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 79'da sakatlanan Gökhan Gönül, yerini Beck'e bıraktı. 90+5'te Aboubakar sonucu ilan etti: 2-0.

Kartal, Bursa'dan 3 puanla eve dönmek istiyor





































MAÇ ÜÇ DAKİKA DURDU MAÇ ÜÇ DAKİKA DURDU

SAHAYA ATILAN YABANCI MADDELER NEDENİYLE BURSASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI YAKLAŞIK 2.5-3 DAKİKA KADAR DURDU. BEŞİKTAŞ 36. DAKİKADA KORNER KULLANIRKEN SAHAYA YABANCI MADDE ATILINCA HAKEM BÜLENT YILDIRIM ÖNCE ANONS YAPTIRDI. İLK ETAPTA MEŞALE ATILIRKEN ANONSTAN SONRA KORNERİ KULLANMAYA GİDEN QUARESMA'YA DOĞRU BU KEZ SU ŞİŞESİ ATILINCA KORNER YİNE KULLANILAMADI. BÜLENT YILDIRIM BU KEZ YARDIMCILARINI YANINA ÇAĞIRDI. YAKLAŞIK 3 DAKİKA DURAN MAÇA YENİDEN DEVAM EDİLDİ

BEŞİKTAŞ İLE BURSASPOR 96. RANDEVUDA

PUAN DURUMU

TAKIM ADI O G B M A Y PUAN AV. 1 BEŞİKTAŞ 31 20 8 3 61 29 68 32 2 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 31 19 9 3 60 27 66 33 3 FENERBAHÇE 31 16 9 6 54 29 57 25 4 GALATASARAY 31 17 4 10 58 37 55 21 5 TRABZONSPOR 31 14 7 10 37 31 49 6 6 MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 31 14 7 10 38 38 49 0 7 KASIMPAŞA 31 12 7 12 45 42 43 3 8 AKHİSAR BLD.GENÇ. 31 12 6 13 38 39 42 -1 9 GENÇLERBİRLİĞİ 31 10 10 11 29 31 40 -2 10 KONYASPOR 31 10 10 11 36 40 40 -4 11 ALANYASPOR 31 12 4 15 52 58 40 -6 12 KARDEMİR KARABÜK 31 11 6 14 33 41 39 -8 13 OSMANLISPOR FK 31 9 11 11 36 37 38 -1 14 KAYSERİSPOR 31 10 6 15 44 54 36 -10 15 BURSASPOR 31 10 5 16 30 53 35 -23 16 ÇAYKUR RİZESPOR 31 7 6 18 39 52 27 -13 17 GAZİANTEPSPOR 31 7 5 19 29 55 26 -26 18 ADANASPOR 31 6 6 19 30 56 24 -26 O: Oynadığı B: Beraberlik G: Galibiyet M: Mağlubiyet A: Attığı Y: Yediği AV: Averaj

KARTAL'DA KART SINIRINDA 2 OYUNCU