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15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:42

Kartal kritik virajda

 Süper Lİg maratonunda şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor.

Kartal kritik virajda
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Kartal kritik virajda
   Süper Lİg maratonunda şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor.Cumartesi günü maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturan Başakşehir ardından siyahbeyzalılar bugün zorlu Bursaspor deplasmanına çıkıyorlar.Medipol Başakşehir ile arasındaki şampiyonluk yarışı sezonun bitimine doğru kıyasıya devam eden Beşiktaş, bugün Süper Lig'in 31. haftasının kapanışında Bursa deplasmanı virajında… Son iki sınavında Başakşehir'e kaybedip F.Bahçe ile berabere kalarak zirvedeki 7 puanlık avantajını koruyamayan Kara Kartal, amansız takipçisi turuncu-lacivertlilerin önceki gün Antalya'yı 2-1'le geçmesiyle ise 1 puan farkla ve maç eksiğiyle ikinci sıraya geriledi. Saat 20.00'de Timsah Arena’da oynanacak Bursaspor – Beşiktaş maçında hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER
BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Şamil, İsmail, Behich, Merter, Bilal, Jorquera, Stancu, Onur, Kubilay
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Tolgay, Babel, Aboubakar
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Anahtar Kelimeler
BeşiktaşBursaspor
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