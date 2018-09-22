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Kasap borcu yüzünden Manisaspor'un kupalarına haciz 

Ekonomik açıdan en zor günlerini yaşayayan Manisaspor, bir kasaba olan borcuna karşılık kupalarının haczedildiği bildirildi. İzmir'de yayınlanan Yeni Asır Gazetesi ise icranın eski oyuncuları Eray Ataseven ve Abdülkadir Özgen’e alacaklarından kaynaklandığı bilgisi yer aldı.

Kasap borcu yüzünden Manisaspor'un kupalarına haciz 

Ekonomik açıdan en zor günlerini yaşayayan Manisaspor, bir kasaba olan borcuna karşılık kupalarının haczedildiği bildirildi. İzmir'de yayınlanan Yeni Asır Gazetesi ise icranın eski oyuncuları Eray Ataseven ve Abdülkadir Özgen’e alacaklarından kaynaklandığı bilgisi yer aldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:33
Kasap borcu yüzünden Manisaspor'un kupalarına haciz 

Kasap borcu yüzünden Manisaspor'un kupalarına haciz 


2. Lig Beyaz Grupta top koşturan Manisaspor'a şok. Bugün Niğde Belediyespor ile maça çıkmaya hazırlanan kulübe haciz geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, uzun zamandır mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçildiği, önceki yönetimlerden kalan borç yükü nedeniyle sorunlar yaşandığı belirtildi. 
Açıklamada, eski başkan Abdullah Mergen döneminde bir kasaba olan borcun ödenmediği aktarıldı. Ancak Yeni Asır Gazetesi'nde yer alan Ali Eyce İmzalı haberde, icranın nedeni olarak eski oyuncuları Eray Ataseven ve Abdülkadir Özgen’e alacaklarını ödeyemedeği bilgisi yer aldı. 


Manisaspor'da futbol oynadığı dönemde kulüpten alacağı kalan ve şu anda Şanlıurfaspor'da top oynayan Abdülkadir Özgen ile Balıkesirspor'da top oynayan Eray Ataseven, alacaklarını tahsil edemedikleri için mahkemeye başvurdular. Futbolcuların avukatları, önceki gün Manisaspor Kulüp binasına gelerek, alacaklarla ilgili hukuki süreci tamamladılar. Avukatları, kulüp başkanı Abdullah Mergen karşıladı. İcra memuru, Mergen'e yasal alacağın zamanında ödenmemesi ve icra kararının kesinleşmesi nedeniyle haciz işlemi yapacağını tebliğ etti. Polis nezaretinde alacaklıların temsilcisi avukatın talimatıyla Manisaspor'un Müzesi'nde bulunan, 2008-2009 yılları Bank Asya 1.Lig şampiyonluk kupası 50-100 bin TL arasında, 1984-1985 3. Lig şampiyonu kupası 3-8 bin TL arasında, diğer kupalar ise 500 TL ile 3 bin TL arasında değer biçilerek haczedildi. Haciz işlemini tamamlayan Avukat Sedat Vargılı, haciz işlemi uyguladığı Manisspor kupalarını Yeddiemin Deposu sahibi Güngör Burtekin'e teslim etti. Kupalar, borçların ödenmesi için verilen süre içinde ödeme işlemi olmaz ise açık attırmayla icra dairesinde satılacak. 

Volkan Babacan'da yasak getirtti

Bir dönem Manisaspor forması giyen A Milli Takım'ın ve Türkiye Süper Lig takımlarından Başakşehir'in kalesini koruyan Volkan Babacan da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na başvurup kulübe transfer yasağı getirtmişti. Federasyon tarafından 400 bin lira alacağı kesinleşen A Milli Takım'ın kalecisi Volkan Babacan'ın da alacaklarını tahsil etmek için sırada olduğu öğrenildi. Manisaspor Başkanı Abdullah Mengen daha önce yaptığı açıklamada kulübün toplamda 34 milyon lira borcu olduğunu beyan etmişti. Şampiyonluk mücadelesi veren Manisaspor'da yaşanan bu gelişmeler camiayı endişelendirdi.


KULÜPTEN AÇIKLAMA VAR 


Manisaspor Kulübüne koyulan hacizlerle ilgili olarak yapılan açıklamada ise şu görüşlere yer verildi. 

"Kulübümüzün eski başkanı Abdullah Mergen döneminde et ürünlerinin alındığı bir kasaba, 161 bin lira alacağına karşılık hiçbir ödeme yapılmazken, esnaf da alacaklarına karşılık kulübümüze icra göndermiştir. Bu doğrultuda alacaklara karşılık kupalarımız haczedilmiştir. Yaşanan bu sürecin ardından yönetim kurulumuz haczedilen kupaları geri alabilmek adına gerekli girişimleri başlatmıştır".

Manisaspor'un yaşadığı süreci hak etmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut yönetim kurulumuz, geçmişinde şehrin tanıtımına ve ticaretine büyük katkı sağlayan, sportif başarılarının yanı sıra Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran bu büyük camianın ayakta kalması adına yoğun mesai harcarken, şehirdeki duyarsızlık bizleri derinden yaralamaktadır. Manisaspor sahipsiz bırakılmamalı, şehrimiz yeniden bütünleşerek Manisaspor'u ayağa kaldırmalıdır. Bu birlikteliğin kısa sürede sağlanarak Manisaspor'un eski günlerine geri döneceğinden şüphemiz yoktur".

TFF 2. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un eski bir çalışanı da kısa bir süre önce 16 bin lira alacağına karşılık, icra yoluna başvurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Manisaspor
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