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Kasımpaşa 1- Aytemiz Alanyaspor 2

Spor Toto Süper Lig’in Lefter Küçükondanyis 6. haftasında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti.

Kasımpaşa 1- Aytemiz Alanyaspor 2

Spor Toto Süper Lig’in Lefter Küçükondanyis 6. haftasında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti.

23 Eylül 2018 Pazar 18:43
Kasımpaşa 1- Aytemiz Alanyaspor 2

Kasımpaşa 1- Aytemiz Alanyaspor 2

   Spor Toto Süper Lig’in Lefter Küçükondanyis 6. haftasında Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Lige fırtına gibi bir giriş yapan ve beş haftada dört galibiyet elde eden Kasımpaşa, üçte sıfırla başladıktan sonra üst üste iki galibiyet alarak rahat bir nefes alan Akdeniz ekibini konuk etti.

   Nefes kesen mücadelede gülen taraf 2-1’lik skorla konuk ekip Aytemiz Alanyaspor oldu. Bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor, alt sıralardan kendini kurtarmayı başardı. Akdeniz ekibi galibiyete 45+1 ve 87’de Papiss Cisse’nin golleriyle uzandı.

   Milli aradan sonra peş peşe ikinci kez mağlup olan ligin flaş ekibi Kasımpaşa’nın tek golü ise 90’da Mbaye Diagne’den geldi. Ev sahibi Paşa, 12 puanla maç fazlasıyla 3. sırada kalırken Alanyaspor da maç fazlasıyla 9 puanla 9. sıraya yükseldi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAytemiz Alanyaspor
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