Kasımpaşa 3- Malatyaspor 0

Kasımpaşa evinde oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçını farklı kazanarak haftayı 2.ci sırada kapattı.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, ligin flaş ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa bu galibiyetle Galatasaray'ı geçti ve haftayı 2. sırada kapattı.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikada penaltı kazanan Kasımpaşa'da beyaz noktanın başına geçen Diagne, takımını 1-0 öne geçirdi. 57. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kafayla ağları bulan Josue Sa farkı ikiye çıkardı. Maçın sonucu belirleyen gol ise yine Diagne'den geldi. 85. dakikada harika bir vuruş çıkaran Senegalli yıldız, buseoznki 14. golünü Malatyaspor ağlarına gönderdi ve skoru belirledi: 3-0.

Bu sonuçla 25 puana yükselen Kasımpaşa haftayı 2. sırada kapattı. 21 puanda kalan Evkur Yeni Malatyaspor ise 5. sırada yer aldı.



Kasımpaşa: 3 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek, Josue Sa (Dk. 87 Hakan Demir), Tarkan Serbest, Eduok (Dk. 89 Hasan Bilal), Pavelka, Trezeguet, Diagne (Dk. 90+1 Mustafa Ethem Erboğa)

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş (Dk. 59 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Ahmet Ildız (Dk. 78 Ömer Şişmanoğlu), Aleksic, Pereira (Dk. 69 Eren Tozlu), Adem Büyük, Boutaib

Goller: Dk. 6 (Penaltıdan) ve 84 Diagne, Dk. 57 Josue Sa (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 85 Diagne, Dk. 90+2 Veysel Sarı (Kasımpaşa), Boutaib (Maç bittikten sonra) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Beinsports