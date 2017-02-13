Kasımpaşa 4-Başakşehir 0
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 4-0 mağlup olarak liderlik şansını tepti. Abdullah Avcı'nın talebeleri arka arkaya gelen gollere engel olamadı.Beşiktaş'ın Karabükspor mağlubiyetinin ardından liderlik için sahaya çıkan Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında hiç beklemediği bir skorla karşılaştı.
İlk gol 19. dakikada geldi. Castro'nun sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe gelen topu Sadiku kafa ile arka direğe aşırdı. Arka direkte Adem Büyük'ün kayarak vurduğu topa, kale çizgisi üzerinde Titi ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
13. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Medipol Başakşehir savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Eduok, ceza sahasına hareketlenen Adem Büyük'e gönderdi. Kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Adem, aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.
81. dakikada rakibini eksik yakalayan Kasımpaşa, Turgut Doğan Şahin'in asistinde Eduok'un golüyle farkı 3'e çıkardı. Eduok golü attıktan sonra oyundan çıktı.
88. dakikada bir gol de Castro'yla bulan Kasımpaşa skoru 4-0 yaptı.
Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Böyle Başakşehir liderlik fırsatını teperek 42 puanda kalırken Kasımpaşa ise puanını 24'e çıkardı.