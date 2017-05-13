﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:32

Kasımpaşa 4-Çaykur Rizespor 2

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  31. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa 4-Çaykur Rizespor 2
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kasımpaşa 4-Çaykur Rizespor 2
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  31. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İstanbul’da oynanan maçı Kasımpaşa 4­- 2 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 52. dakikada penaltıdan Cristian Guanca, 56 ve 82. dakikada Turgut Doğan Şahin ve 80. dakika Titi kaydetti. Çaykur Rizespor’un gollerini ise 59. dakikada Jakob Jantscher ve 78. dakikada Recep Niyaz kaydetti. Çaykur Rizespor’da 50. dakikada Ismael gördüğü direkt kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 43 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada küme düşme potasında yer aldı.

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Titi, Veysel Sarı, Bozhikov, Sadiku (Dk. 59 Batuhan Altıntaş), Abdullah Durak, Andre Castro (Dk. 84 Ahmet Ildız), Guanca, Eduok, Turgut Doğan Şahin (Dk. 76 Hasan Bilal)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Fink (Dk. 69 Özgür Çek), Saadane, Robin Yalçın, Dhurgham İsmail, Petrucci, Recep Niyaz, Süleyman Koç, Jantscher (Dk. 83 Nosa Igiebor), Edomwonyi, Kweuke (Dk. 55 Orhan Ovacıklı)

GOLLER: Dk. 52 Guanca (Penaltıdan), Dk. 56 Turgut Doğan Şahin, Dk. 80 Titi, Dk. 82 Batuhan Altıntaş (Kasımpaşa), Dk. 59 Jantscher, Dk. 78 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 50 Dhurgham İsmail (Çaykur Rizespor)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Çaykur RizesporKasımpaşa
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe seride durumu 2-1 yaptı Fenerbahçe seride durumu 2-1 yaptı
Premier Lig şampiyonu Chelsea oldu Premier Lig şampiyonu Chelsea oldu
Kayserispor 2-Atiker Konyaspor 1 Kayserispor 2-Atiker Konyaspor 1
Fenerbahçe fark attı Fenerbahçe fark attı
Trabzonspor rekor peşinde Trabzonspor rekor peşinde
UEFA lisansı alan kulülerimiz belli oldu UEFA lisansı alan kulülerimiz belli oldu
Yukarı Çık

Fenerbahçe seride durumu 2-1 yaptı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü...

Haberi Oku