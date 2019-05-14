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Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi bitti

 Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli görevinden istifa etti.

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi bitti

 Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli görevinden istifa etti.

14 Mayıs 2019 Salı 22:28
Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi bitti

Kasımpaşa'da Mustafa Denizli dönemi bitti

   Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli görevinden istifa etti.Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden Mustafa Denizli imzasıyla yayımlanan açıklamada, ikinci devrede takım planlandığı noktada olmadığı için deneyimli teknik adamın görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Mustafa Denizli'nin açıklaması şu şekilde:

"Bu sezon görev yaptığım Kasımpaşaspor camiasında büyük hedefler koyduğumuz, Süper Lig yarışında, ikinci devre itibarıyla düşündüklerimizi gerçekleştiremediğimiz bir noktadayız. Bu durum başta şahsım olmak üzere, takımımda ve yönetimimizde olumsuz bir psikolojik ortamın oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bütün kariyerim süresince, hep büyük düşünerek hedeflerimi gerçekleştirdim. Ve hayatımda ilk defa koyduğum hedefin, sonuç ile bağdaşmadığına büyük bir üzüntüyle tanıklık ediyorum. Hiçbir başarı veya başarısızlık sana güvenen ve yol arkadaşın olan yönetim, taraftar idari ve teknik yardımcılarım tüm kulüp çalışanlarım ile kurduğum iyi ilişkilerin zedelenmesine sebebiyet vermemeli. Dolayısıyla bu iyi ilişkiler çerçevesinde görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte benimle birlikte yol alan başta Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz, idari ve teknik kadrolarımız, taraftarlarımız, tüm kulüp çalışanlarımıza ve elbette futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum."

 

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaMustafa Denizli
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