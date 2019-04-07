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Kasımpaşa evinde kazandı

 Kasımpaşa evinde Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Kasımpaşa evinde kazandı

 Kasımpaşa evinde Erzurumspor'u 2-1 yendi.

07 Nisan 2019 Pazar 19:11
Kasımpaşa evinde kazandı

Kasımpaşa evinde kazandı

   Kasımpaşa evinde Erzurumspor'u 2-1 yendi.Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak 5. sıra için iddiasını sürdürdü.

Geçen hafta ligin sonuncusu Akhisar’ı yenen İstanbul temsilcisi, bu haftaya 17. sırada giren Erzurumspor’u da Koita’nın golleriyle mağlup etti.

29. haftada ceza sahası dışında topla buluşup önünü açan Koita, topu filelere gönderdi. 61. dakikada ise konuk takım beraberlik golünü Eduok ile buldu. Eski takımına karşı sol kanattan ceza sahasına giren Eduok, rahat bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Kasımpaşa’nın galibiyet golünde ise Trezeguet sağ kanattan topu iyi taşıyarak, Koita’ya “al da at” dedi: 2-1.

Bu sonuçla Kasımpaşa 37 puan ve maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Erzurumspor ise 22 puanla 17. sırada bulunuyor. Mustafa Denizli’nin öğrencileri Antalyaspor ile deplasmanda, Erzurumspor ise Akhisarspor’u ağırlayacak.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku (Dk. 68 Veysel Sarı), Pavelka, Hajradinovic (Dk. 53 Karim Hafez), Tarkan Serbest, Trezeguet (Dk. 90+6 Özgür Çek), Koita

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Lokman Gör (Dk. 45+1 Hakan Arslan), Leo, Kone (Dk. 58 Sunu), Scuk (Dk. 84 Opseth), Eduok, Taylan Antalyalı, Obertan, Rashad Muhammed

Goller: Dk. 29 ve 76 Koita (Kasımpaşa), Dk. 61 Eduok (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+5 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

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Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaErzurumspor
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