Kasımpaşa evinde yıkıldı

Kasımpaşa evinde oynadığı Rizespor maçını 1-0 kaybetti.Süper Lig’de haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa’ya çelme taktı. Ligin son sırasında yer alan ve ateş hattından kurtulmak isteyen Okan Buruk yönetimindeki Rize, zorlu deplasmanda 3 puanı tek golle aldı.

24.dakikada Umar Aminu’nun golüyle öne geçen Karadeniz ekibi ikinci yarıda skoru koruyarak Kasımpaşa’ya fırsat vermedi ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Kart cezalısı Mbaye Diagne’nin yokluğunda ikinci yarının ilk maçında ağır bir darbe alan Kasımpaşa 29 puanla haftayı 4.sırada tamamladı. Puanını 15’e çıkaran Rize ise 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından tam 10 maç sonra galip gelerek küme düşme hattından çıkma adına umutlarını yeşertti.

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