Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanatta buluştuğu topla Yalçın Ayhan'dan şık bir hareketle sıyrılan Trezeguet'in ortasında, kale sahası üzerinde müsait durumda bulunan Murillo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

10. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Cissokho'nun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Neumayr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarı

49. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Ceza sahası içinde şık bir çalımla rakibinden sıyrılan Eduok'un pasında Trezeguet'in yerden sol ayakla gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak filelere gitti: 2-1

71. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barazite, Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

82. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in yerden pasında altıpasın içinde müsait durumda topla buluşan Mensah'ın boş kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

89. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Neumayr, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

Kasımpaşa, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Muhabir: Süha Gür