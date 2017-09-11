Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109458
ALTIN
145.504
DOLAR
3.4050
STERLİN
4.4891
EURO
4.0755
Dokuz milyar avroluk futbol resitali başlıyor
Dokuz milyar avroluk futbol resitali...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon

Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

Süper Lig'in 4. haftasının son maçında Kasımpaşa sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

Süper Lig'in 4. haftasının son maçında Kasımpaşa sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 22:33
Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.

2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanatta buluştuğu topla Yalçın Ayhan'dan şık bir hareketle sıyrılan Trezeguet'in ortasında, kale sahası üzerinde müsait durumda bulunan Murillo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

10. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberlik golünü buldu. Sol kanattan Cissokho'nun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Neumayr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarı

49. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Ceza sahası içinde şık bir çalımla rakibinden sıyrılan Eduok'un pasında Trezeguet'in yerden sol ayakla gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak filelere gitti: 2-1

71. dakikada Turgut Doğan Şahin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Barazite, Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada Aytaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

82. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Trezeguet'in yerden pasında altıpasın içinde müsait durumda topla buluşan Mensah'ın boş kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

89. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Neumayr, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

Kasımpaşa, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Muhabir: Süha Gür

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dokuz milyar avroluk futbol resitali başlıyor
Dokuz milyar avroluk futbol resitali başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
Şampiyonlar Ligi'nin en golcüsü Ronaldo
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
UEFA'dan Özçiğdem, Nur ve Sarvan'a görev
UEFA'dan Özçiğdem, Nur ve Sarvan'a görev
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu'da
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu'da
Allianz, stadyumlarını sekizledi
Allianz, stadyumlarını sekizledi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim