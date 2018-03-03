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Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.

03 Mart 2018 Cumartesi 16:53
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

12. dakikada hücum yönünün sağ tarafından Regattin'in kullandığı köşe atışında penaltı noktasında iyi yükselen Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

36. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Regattin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Diagne ile mücadelesinde Ceyhun Gülselam yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 37'nci dakikada Sadeghian'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 0-1

39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sol taraftan Neumayr'ın kullandığı köşe atışında altıpas içinde Diagne'nin kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas topu çizgiden çıkardı. Arka bölümde boşta kalan topu önünde bulan Ben Youssef, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

51. dakikada sol kanatta buluştuğu topla hareketlenen ve iki rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Trezeguet'nin sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Neumayr'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Karcemarskas'ın müdahale ettiği top direğe çarparak kornere çıktı.

90+3. dakikada Osmanlıspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pinto'nun arka direğe yerden ortasında topu kontrol eden Regattin, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Kaleci Ramazan'dan seken top, Cikalleshi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Muhabir: Süha Gür

Son Güncelleme: 03.03.2018 16:06
Anahtar Kelimeler:
Spor
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