Kasımpaşa, İzmir deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen ve sadece 2 puan alabilen Kasımpaşa'nın küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azaldı.
Haftaya 31 puanla 12. sırada giren lacivert-beyazlıların 16. sıradaki Gençlerbirliği'yle arasına sadece 4 puan bulunuyor.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe ise 40 puanla 8. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa da kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.
Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Muhabir: Süha Gür