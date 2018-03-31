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Kasımpaşa, İzmir deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.

Kasımpaşa, İzmir deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.

31 Mart 2018 Cumartesi 09:42
Kasımpaşa, İzmir deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.

Ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen ve sadece 2 puan alabilen Kasımpaşa'nın küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azaldı.

Haftaya 31 puanla 12. sırada giren lacivert-beyazlıların 16. sıradaki Gençlerbirliği'yle arasına sadece 4 puan bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe ise 40 puanla 8. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısındaki maçı Kasımpaşa, sahasında 3-1 kazanmıştı.

Kasımpaşa da kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Muhabir: Süha Gür

Son Güncelleme: 31.03.2018 08:04
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporKasımpaşaGöztepeFutbol27. Hafta
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