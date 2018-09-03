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Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı

Kasımpaşa Süper Lig'de oynadığı 4 maçıda kazanarak liderlik koltuğunu kaptı.

Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı

Kasımpaşa Süper Lig'de oynadığı 4 maçıda kazanarak liderlik koltuğunu kaptı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:04
Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı

Kasımpaşa liderlik koltuğunu kaptı

    Kasımpaşa Süper Lig'de oynadığı 4 maçıda kazanarak liderlik koltuğunu kaptı.Spor Toto Süper Lig'in 4.haftasında Kasımpaşa evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ligde 4'te 4 yapan Paşa 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda ligin yeni takımı Ankaragücü’nü ağırlayan Kasımpaşa liderlik için çıktığı maçta 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan konuk takım Ankaragücü 10.dakikada El Kabir ile penaltı kaçırdı. 3 dakika sonra Kasımpaşa bu sezonun müthiş çıkış yapan ismi Diagne ile 13. dakikada 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Ankaragücü çok büyük fırsatlardan yararlanamadı. 85’te Özgür Çek’in asistini iyi değerlendiren Trezeguet ikinci golü atarak takımını rahatlattı.

Maçın son dakikasında Bifouma Ankaragücü’nün tek sayısını kaydetti ve skoru belirledi: 2-1.

Bu sonucun ardından 4’te 4 yapan Kasımpaşa 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Ankaragücü ise 4 puanda kalarak averajla 9.sırada yer aldı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAnkaragücü
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