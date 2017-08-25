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Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı

Kasımpaşa, iki sezon önce kadrosunda bulunan Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo'yu yeniden kiraladı.

Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı

Kasımpaşa, iki sezon önce kadrosunda bulunan Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo'yu yeniden kiraladı.

25 Ağustos 2017 Cuma 20:33
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki sezon önce kadrosunda bulunan Nijeryalı stoper Kenneth Omeruo'yu yeniden kiraladı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Chelsea takımından 23 yaşındaki Omeruo'nun Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

Chelsea'nin 2011-2012 sezonunda kadrosuna kattığı Nijeryalı savunma oyuncusu, Hollanda'nın ADO Den Haag ve İngiltere'nin Middlesbrough takımlarında kiralık olarak forma giydi.

İstanbul temsilcisinin 2015-2016 sezonunda Chelsea'den kiraladığı Omeruo, geçen sezonu da Aytemiz Alanyaspor'da geçirmişti.

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 25.08.2017 21:58
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporKenneth OmeruoKasımpaşa
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