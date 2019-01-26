Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Kayserispor evinde karşılaştığı Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.Spor Toto Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Bursaspor kozlarını paylaşırken mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında başarılı bir performans gösteren Bursaspor, Kayserispor maçının 30. dakikasında Yusuf Erdoğan’ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.Konuk ekip Kayserispor 48. dakikada Cristian Sapunaru’nun golüyle skoru 1-1’e getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sona erdi.

Öte yandan ev sahibi Kayserispor’da Bernard Mensah 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Bursaspor 23 puana, Kayserispor ise 21 puana ulaştı. Yeşil beyazlı ekip gelecek hafta sahasında Konyaspor’u ağırlarken Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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