Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 3. hafta maçında Kayserispor ile Osmanlıspor 2-2 berabere kaldı.İlk yarı
14. dakikada Kayserisporlu Kana Bıyık'ın uzun pasında Osmanlıspor savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topu kapan Badji'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Varela, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
15. dakikada Osmanlıspor'da Lawal topu Kayserispor ceza sahasına ortaladı. Umar'ın kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Doukara, yakın mesafeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
32. dakikada Kayserispor'da kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Yapılan ortaya Kana Bıyık'ın kafa vuruşunda kaleci Hakan Arıkan sağına gelen topu son anda uzaklaştırdı.
39. dakikada Umar'ın pasında ceza sahası yayında topla buluşan Pinto'nun vuruşunda, top direğin dibinden az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.İkinci yarı
77. dakikada Osmanlıspor'un, Kayserispor yarı alanında kazandığı serbest vuruşta, ceza sahasına gönderilen topa kafa vuruşu yapan Musa Çağıran, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
88. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakiplerini geçerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in sert vuruşunda, top filelere gitti: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Muhabir: Murat Asil