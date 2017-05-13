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13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:36

Kayserispor 2-Atiker Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Sezonu 31.hafta karşılaşmasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı.

Kayserispor 2-Atiker Konyaspor 1
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Kayserispor 2-Atiker Konyaspor 1
   Spor Toto Süper Lig Turgay Sezonu 31.hafta karşılaşmasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı.Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren 2 karşılaşma oynandı. Kayserispor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala Süper Lig'de kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Atiker Konyaspor'u mağlup eden Kayserispor gözünü 17. sıradaki Gaziantepspor'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların ligde kalmayı garantilemesi için 17. sıradaki Gaziantepspor'un kalan 4 maçında 2 puan kaybetmesi yeterli olacak.

KAYSERİSPOR: Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Samba Sow, Erkan Kaş (Dk. 73 Kana Bıyık), Lawal (Dk. 83 Varela), Rotman, Deniz Türüç (Dk. 83 Ryan Mendes), Umut Bulut, Welliton

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Mbamba (Dk. 82 Emre Can Atila), Selim Ay, Volkan Fındıklı, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Meha (Dk. 68 Ömer Ali Şahiner), Jonsson, Fofana, Bajic (Dk. 68 Hora)

GOLLER: Dk. 25 Mabiala, Dk. 59 Lawal (Kayserispor), Dk. 41 Bajic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45 Hakan Aslantaş, Dk. 90 Welliton, Dk. 90+3 Ryan Mendes (Kayserispor), Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 79 Mehmet Uslu, Mbamba (Maç bitiminde) (Atiker Konyaspor)
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Anahtar Kelimeler
Atiker KonyasporKayserispor
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