Kayserispor 2-Atiker Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Sezonu 31.hafta karşılaşmasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı.Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren 2 karşılaşma oynandı. Kayserispor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala Süper Lig'de kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Atiker Konyaspor'u mağlup eden Kayserispor gözünü 17. sıradaki Gaziantepspor'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların ligde kalmayı garantilemesi için 17. sıradaki Gaziantepspor'un kalan 4 maçında 2 puan kaybetmesi yeterli olacak.
KAYSERİSPOR: Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Samba Sow, Erkan Kaş (Dk. 73 Kana Bıyık), Lawal (Dk. 83 Varela), Rotman, Deniz Türüç (Dk. 83 Ryan Mendes), Umut Bulut, Welliton
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Mbamba (Dk. 82 Emre Can Atila), Selim Ay, Volkan Fındıklı, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Meha (Dk. 68 Ömer Ali Şahiner), Jonsson, Fofana, Bajic (Dk. 68 Hora)
GOLLER: Dk. 25 Mabiala, Dk. 59 Lawal (Kayserispor), Dk. 41 Bajic (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Hakan Aslantaş, Dk. 90 Welliton, Dk. 90+3 Ryan Mendes (Kayserispor), Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 79 Mehmet Uslu, Mbamba (Maç bitiminde) (Atiker Konyaspor)