Kayserispor 2-Atiker Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Sezonu 31.hafta karşılaşmasında Kayserispor, sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 36'ya çıkardı.Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren 2 karşılaşma oynandı. Kayserispor sahasında ağırladığı Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek puanını 36'ya çıkardı ve bitime 3 hafta kala Süper Lig'de kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Atiker Konyaspor'u mağlup eden Kayserispor gözünü 17. sıradaki Gaziantepspor'a çevirdi. Sarı-kırmızılıların ligde kalmayı garantilemesi için 17. sıradaki Gaziantepspor'un kalan 4 maçında 2 puan kaybetmesi yeterli olacak.Ahamada, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Samba Sow, Erkan Kaş (Dk. 73 Kana Bıyık), Lawal (Dk. 83 Varela), Rotman, Deniz Türüç (Dk. 83 Ryan Mendes), Umut Bulut, WellitonSerkan Kırıntılı, Mbamba (Dk. 82 Emre Can Atila), Selim Ay, Volkan Fındıklı, Mehmet Uslu, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Meha (Dk. 68 Ömer Ali Şahiner), Jonsson, Fofana, Bajic (Dk. 68 Hora)Dk. 25 Mabiala, Dk. 59 Lawal (Kayserispor), Dk. 41 Bajic (Atiker Konyaspor)Dk. 45 Hakan Aslantaş, Dk. 90 Welliton, Dk. 90+3 Ryan Mendes (Kayserispor), Dk. 74 Ömer Ali Şahiner, Dk. 79 Mehmet Uslu, Mbamba (Maç bitiminde) (Atiker Konyaspor)