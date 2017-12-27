Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Futbol sahalarının en golcü prensi: Harry Kane
Futbol sahalarının en golcü prensi:...
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig'de en çok Palabıyık...
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Kayserispor evinde avantajı yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 yendi.

Kayserispor evinde avantajı yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 yendi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:51
Kayserispor evinde avantajı yakaladı

KAYSERİ (AA) - Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor, Antalyaspor'u 3-1 yendi.

5. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Nazım Sangare'nin ara pasında sol çaprazdan ceza alınan giren Deniz Kadah'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

43. dakikada sol kanattan Umut Bulut'un pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendes'in aşırtma vuruşunda, top auta çıktı.

53. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol çizgiye inen Atila Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa arka direkte yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

55. dakikada Umut Bulut'un şık pasıyla savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahası sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

88. dakikada Espinoza'nın ara pasına hareketlenen Deniz Türüç sağ çaprazdan ceza alanınına girer girmez topu kale alanına çıkardı. Arka direğe hareketlenen Mendes, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

Maç, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Muhabir: Murat Asil

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporKayserisporSporZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe kupada Soldado ile kazandı
Fenerbahçe kupada Soldado ile kazandı
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Trabzonspor kupada mağlup
Trabzonspor kupada mağlup
25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu
25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu
Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa süprizi
Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa süprizi
Beşiktaş'ta en istikrarlı Fabricio, en golcü Cenk Tosun
Beşiktaş'ta en istikrarlı Fabricio, en golcü Cenk Tosun
Süper Lig'de kaleler 12 kez şaştı
Süper Lig'de kaleler 12 kez şaştı
Süper Lig'in en yerlisi Akhisarspor
Süper Lig'in en yerlisi Akhisarspor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim