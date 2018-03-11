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Kayserispor evinde galip

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, Kardemir Karabükspor'u 3-2 mağlup etti.

Kayserispor evinde galip

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, Kardemir Karabükspor'u 3-2 mağlup etti.

11 Mart 2018 Pazar 17:01
Kayserispor evinde galip

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, Kardemir Karabükspor'u 3-2 mağlup etti.

21. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Atilla Turan'ın şutunda top az farkla auta gitti.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Kardemir Karabükspor atağında Stahl'ın ceza alanına gönderdiği ortasında altı pas içerisinde Leandrinho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan Atilla Turan'ın ceza yayına çıkardığı pasta Deniz Türüç'ün şutunda top savunmadan döndü. Atağın devamında Kravets, önünde kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

47. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Mendes'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde Sapunaru'nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, takımı öne geçirdi: 2-1

56. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Kardemir Karabükspor savunmasının geri pasında kaleci Rybka, önündeki takım arkadaşına topu aktarmak isterken ceza sahası yayı üzerinde araya giren Kravets meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcunun rakiplerinden sıyrılarak yerden şutunda top filelerle buluştu: 3-1

72. dakikada Sapunaru'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gyan'ın ceza alanı içerisi sağ çaprazdan kaleye gönderiği sert şutta meşin yuvarlak yan kale direğinden oyun alanına döndü.

76. dakikada Sapunaru'nun ortasında ceza alanına giren Güray Vural'ın sol çaprazdan vuruşunda meyin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada sağ kanttan Güray Vural'ın ortasında ön direğe hareketlenen Gyan'ın kafa şutunda top az farkla auta gitti.

88. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Kage'nin ortasında altı pas içerisinde boş kalan Skulason'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

90+1. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan topu getiren Gyan'ın ortasında uygun pozisyonda vuruş yapan Varela'nın şutunda kaleci Rybka topu kurtardı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu arada, devre arasında itirazlarını sürdüren Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, maçın hakemi Suat Arslanboğa tarafından tribüne gönderildi. Rumen teknik adam maçın ikinci yarısını tribünden izledi.

Muhabir: Murat Asil

Son Güncelleme: 11.03.2018 14:05
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigSporKayserisporKardemir KarabüksporFutbol
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