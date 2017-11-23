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Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i yeneceğiz
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i...

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i yeneceğiz

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 13. haftasında konuk edecekleri Medipol Başakşehir'i, taraftarın da desteğiyle yeneceklerine inandığını belirtti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i yeneceğiz

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 13. haftasında konuk edecekleri Medipol Başakşehir'i, taraftarın da desteğiyle yeneceklerine inandığını belirtti.

23 Kasım 2017 Perşembe 15:24
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir: Başakşehir'i yeneceğiz

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, yazılı açıklamasında, sezonun ilk 12 maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan toplayarak 4. sırada yer aldıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacaklarını hatırlatan Bedir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rakip takımın kadro kalitesi, istikrarı ve aldığı başarılı sonuçlar herkes tarafından bilinip takdir edilmekle birlikte, bu sezon özellikle kendi sahamızda 25-30 bin taraftarımızla bütünleşen Kayserispor'un neler yapabileceğini de başta yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızla beraber büyük taraftarımız bilmekte, takımın bu mücadeleden de zaferle çıkacağına inanmaktadır. Masada yönetim, sahada takım, tribünde ise muhteşem taraftarımızla Kayserispor'un, kendilerine dua ve moral desteğini esirgemeyen şehri yönetenler ve değerli hemşehrilerimizin de katkıları sonucu pazartesi maç bitiminde bir bayram havası yaşatacağına inanıyoruz. Herkes inansın. Zafer, inananlarındır."

Kazanma azmiyle çıkacakları maçta şehirdeki kişi veya kuruluşların da kendilerine destek verdiğini vurgulayan Bedir, "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, havaların da biraz soğuk olabileceğini hesap ederek 10 bin boyunluk-bere yaptırmış olup, Başakşehir maçına gelecek, localar ve protokol hariç ilk 10 bin taraftarımıza statta bunlar dağıtılacaktır. Bu vesile ile Kayseri OSB Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bütün hemşehrilerimizi ve şehrin tüm dinamiklerini pazartesi akşamı maça davet ediyoruz. Büyük taraftarımızın 90 dakika boyunca sürecek küfürsüz ve hakaret içermeyen desteği ile Başakşehir'i yeneceğimize ve Türkiye gündemine oturacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mustafa Yıldız

Son Güncelleme: 23.11.2017 17:30
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporKayserisporFutbolErol Bedir
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