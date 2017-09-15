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Kayserispor sahasında kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kayserispor sahasında kazandı

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

15 Eylül 2017 Cuma 22:29
Kayserispor sahasında kazandı

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

İlk yarı

1. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Badji'nin, ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

32. dakikada rakiplerini çalımlayarak korner çizgisine inen Güray Vural, topu altıpasa gönderdi. Ön direğe hareketlenen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

Maçta ilk yarı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

63. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Samir Nasri'nin ceza alanına ortasında Eto'o'nun kafa vuruşunda top Kayserisporlu Kucher'in eline çarptı. Bu pozisyonda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada Antalyaspor'un kazandığı penaltıyı kullanmak üzere topun başına Eto'o geldi. Eto'o'nun vuruşunda kaleci Lung, sağ tarafına gelen topu çıkardı. Kaleciden dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

77. dakikada Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan, topu eliyle arkadaşına göndermek isterken meşin yuvarlağı Kayserisporlu Mendes kaptı. Mendes topu ceza alanına koşu yapan Umut Bulut'un önüne bıraktı. Gelen topa bekletmeden vuran Umut Bulut, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

90. dakikada Samir Nasri'nin kısa pasında topla buluşan Maicon ceza sahası içi sol çaprazdan topa sert vurdu. Macion'un şutunda kaleci Lung golü önledi.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Murat Asil

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporFutbolKayserisporSporSüper Liğ
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