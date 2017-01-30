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30 Ocak 2017 Pazartesi 08:25

Kayserispor'un Fenerbahçe bereketi

Kayserispor'un Fenerbahçe bereketi
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Kayserispor'un Fenerbahçe bereketi
   kayserispor bu sezon oynadığı 19 karşılaşmada 18 gol attı.Yeni teknik direktör Sergen Yalçın ve 6 yeni oyuncu ile sezona devam eden Kayserispor Fenrrbahçe ile bu sezon oynadığı iki karşılaşmada 7 gol atttılar.İlk maçta Fenerbahçe ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Kayserispor dün akşam da 4-1 yenen Kayserispor bu sezon oynadığı maçlarda toplam attığı 18 golün 7 tanesini sarılacivertlilere attılar.
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KayserisporFenerbahçe
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