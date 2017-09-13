Kayserispor'un hedefi üst sıralar

KAYSERİ - MURAT ASİL

Sezona deplasmanda 4-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar ligde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak iddiasını ortaya koydu.

Son lig karşılaşmasında da deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, 4 maçlık periyotta topladığı puanlarla Fenerbahçe, Bursaspor gibi ligin iddialı takımlarını geride bırakmayı başardı.

Kulüp başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk deplasman galibiyetini Sivasspor önünde aldıklarını ve bulundukları konumdan memnun olduklarını söyledi.

Ligde 18 takımın tamamının sayısal anlamda çok transfer yaptığını aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Baktığımızda en az transfer yapan 10, en fazla gerçekleştiren ise 18 transfer yapmış. Biz de 15 civarında transfer yaptık. Tabi bu oyuncuların uyum sağlaması, birbirini tanıması, top alışverişlerindeki kabiliyetlerini öğrenmeleri zaman alıyor. Hazırlık kamplarına erken başladıysak da resmi maçlar farklı bir boyutta oynanıyor. Daha önce de söylemiştim, 6. hafta itibariyle gerçek kadromuzu ve gücümüzü şekillendirmiş oluruz. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Milli maç arası da bu dediğimize destek verdi."

"Farklı şeyler düşünmeye başladık"

Bir çok büyük takımda olmayan geniş bir kadro kurduklarının ve oyuncu grubunun tamamının ilk 11'i zorlar kalitede olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayan Bedir, şöyle devam etti:

"Daha ligin başındayız, ukalalık etmek istemiyorum ama oynayanlar kadar bir ekibimiz de kenarda duruyor. Dolayısıyla yarın öbür gün bu maratonda sakatlık, cezalar olduğu zaman çok fazla sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyoruz. Bunu bir avantaj olarak görüyoruz. Transferleri yapmadan önceki hedefimiz ligde kalmaktı ama yavaş yavaş farklı şeyler düşünmeye başladık. Farklı şeyler düşünmeye başlamamızın sebebi oyuncularımızda gördüğümüz ışık, oynadığımız futbol, şehrin bize sahip çıkması ve aldığımız skorlardır. Ama bunlarla ilgili hedefin tamamen ne olduğunu ortaya koyabilmek için ilk yarı bitirmek lazım."