Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109083
ALTIN
147.543
DOLAR
3.4406
STERLİN
4.5687
EURO
4.1239
UEFA'dan iki maça soruşturma
UEFA'dan iki maça soruşturma
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her...
Metin Oktay kabri başında anıldı
Metin Oktay kabri başında anıldı

Kayserispor'un hedefi üst sıralar

Geçtiğimiz sezonlarda ligde kalma mücadelesi veren ve son haftalara kadar küme düşme korkusu yaşayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak puan cetvelinde üst sıralardaki yerini aldı.

Kayserispor'un hedefi üst sıralar

Geçtiğimiz sezonlarda ligde kalma mücadelesi veren ve son haftalara kadar küme düşme korkusu yaşayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak puan cetvelinde üst sıralardaki yerini aldı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 13:01
Kayserispor'un hedefi üst sıralar

KAYSERİ - MURAT ASİL

Sezona deplasmanda 4-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar ligde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak iddiasını ortaya koydu.

Son lig karşılaşmasında da deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, 4 maçlık periyotta topladığı puanlarla Fenerbahçe, Bursaspor gibi ligin iddialı takımlarını geride bırakmayı başardı.

Kulüp başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk deplasman galibiyetini Sivasspor önünde aldıklarını ve bulundukları konumdan memnun olduklarını söyledi.

Ligde 18 takımın tamamının sayısal anlamda çok transfer yaptığını aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Baktığımızda en az transfer yapan 10, en fazla gerçekleştiren ise 18 transfer yapmış. Biz de 15 civarında transfer yaptık. Tabi bu oyuncuların uyum sağlaması, birbirini tanıması, top alışverişlerindeki kabiliyetlerini öğrenmeleri zaman alıyor. Hazırlık kamplarına erken başladıysak da resmi maçlar farklı bir boyutta oynanıyor. Daha önce de söylemiştim, 6. hafta itibariyle gerçek kadromuzu ve gücümüzü şekillendirmiş oluruz. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Milli maç arası da bu dediğimize destek verdi."

"Farklı şeyler düşünmeye başladık"

Bir çok büyük takımda olmayan geniş bir kadro kurduklarının ve oyuncu grubunun tamamının ilk 11'i zorlar kalitede olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayan Bedir, şöyle devam etti:

"Daha ligin başındayız, ukalalık etmek istemiyorum ama oynayanlar kadar bir ekibimiz de kenarda duruyor. Dolayısıyla yarın öbür gün bu maratonda sakatlık, cezalar olduğu zaman çok fazla sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyoruz. Bunu bir avantaj olarak görüyoruz. Transferleri yapmadan önceki hedefimiz ligde kalmaktı ama yavaş yavaş farklı şeyler düşünmeye başladık. Farklı şeyler düşünmeye başlamamızın sebebi oyuncularımızda gördüğümüz ışık, oynadığımız futbol, şehrin bize sahip çıkması ve aldığımız skorlardır. Ama bunlarla ilgili hedefin tamamen ne olduğunu ortaya koyabilmek için ilk yarı bitirmek lazım."

Son Güncelleme: 13.09.2017 15:24
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporKayserisporFutbolErol Bedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA'dan iki maça soruşturma
UEFA'dan iki maça soruşturma
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Medipol Başakşehir ilk peşinde
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı
Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı
Metin Oktay kabri başında anıldı
Metin Oktay kabri başında anıldı
Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor
Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim