﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Mayıs 2017 Perşembe 08:23

Kerem Demirbay'dan son dakika çalımı

Gurbetçi futbolcu Kerem Demirbay son dakikada kararını değiştirerek Almanya’yı seçti.

Kerem Demirbay'dan son dakika çalımı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kerem Demirbay'dan son dakika çalımı
   Gurbetçi futbolcu Kerem Demirbay son dakikada kararını değiştirerek Almanya’yı seçti.Türkiye Milli Takımı için oynayacağı açıklanan Kerem Demirbay, son anda karar değiştirerek Almanya’yı seçti. TFF çarşamba günü gündüz vaktinde Demirbay’ın Türkiye için oynayacağını duyurdu. Birkaç saat sonra Demirbay’ın adını Almanya Futbol Federasyonu paylaştı.
Son dakika açıklaması yapan Kerem Demirbay, “Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almak benim için onurdur. Haberi aldığımda inanamadım. Son bir yılda kendimi geliştirdim, Almanya Milli Takımı’na çağırıldığım için çok gururluyum” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kerem Demirbay
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre "Çocukluğumun takımı Fenerbahçe" dedi Emre "Çocukluğumun takımı Fenerbahçe"...
Mehmet Topal korkuttu Mehmet Topal korkuttu
Volkan Şen'in tuvalet molası maça damga vurdu Volkan Şen'in tuvalet molası maça damga vurdu
Başakşehir rekora koşuyor Başakşehir rekora koşuyor
Fenerbahçe penaltıda 3 kez fırsat kaçırdı. Fenerbahçe penaltıda 3 kez fırsat kaçırdı.
Fenerbahçe'ye bu yıl da kupa yok; 2 yıldır sezonu kupasız kapatıyor Fenerbahçe'ye bu yıl da kupa yok; 2 yıldır...
Yukarı Çık

Emre "Çocukluğumun takımı Fenerbahçe"...
  Başakşehir kaptanı ve eski Fenerbahçeli futbolcu Emre Belezoğlu maç sonrası ilginç açıklamalarda...

Haberi Oku