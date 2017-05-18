Kerem Demirbay'dan son dakika çalımı

Gurbetçi futbolcu Kerem Demirbay son dakikada kararını değiştirerek Almanya’yı seçti.Türkiye Milli Takımı için oynayacağı açıklanan Kerem Demirbay, son anda karar değiştirerek Almanya’yı seçti. TFF çarşamba günü gündüz vaktinde Demirbay’ın Türkiye için oynayacağını duyurdu. Birkaç saat sonra Demirbay’ın adını Almanya Futbol Federasyonu paylaştı.Son dakika açıklaması yapan Kerem Demirbay, “Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almak benim için onurdur. Haberi aldığımda inanamadım. Son bir yılda kendimi geliştirdim, Almanya Milli Takımı’na çağırıldığım için çok gururluyum” diye konuştu.