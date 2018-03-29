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Khimki Moskova 64-73 Fenerbahçe Doğuş

Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta müsabakasında Rusya temsilcisi Khimki Moskova’ya konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 64-73 yendi.

Khimki Moskova 64-73 Fenerbahçe Doğuş

Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta müsabakasında Rusya temsilcisi Khimki Moskova’ya konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 64-73 yendi.

29 Mart 2018 Perşembe 21:09
Khimki Moskova 64-73 Fenerbahçe Doğuş

Khimki Moskova 64-73 Fenerbahçe Doğuş

   Turkish Airlines EuroLeague 29. hafta müsabakasında Rusya temsilcisi Khimki Moskova’ya konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 64-73 yendi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kızılyıldız’ı yenerek ilk üçteki yerini garantileyen sarılacivertliler, Khimki galibiyetiyle de ikinci sıradakini yerini korudu. İtalyan oyuncu Nicolo Melli 12 sayı, 10 ribaunt ile double double yaptı.

Çeyrek Skorları:

1. Çeyrek: 20-18 (Fenerbahçe Doğuş)
2. Çeyrek: 20-17 (Khimki)

3. Çeyrek: 22-15 (Fenerbahçe Doğuş)
4. Çeyrek: 14-11 (Fenerbahçe Doğuş)

Fenerbahçe Doğuş (73): Wanamaker 14, Nunnally 12, Melli 12, Sloukas 11, A.Muhammed 8, Thompson 7, Datome 6, Kalinic 2, Ahmet 1

Anahtar Kelimeler:
Khimki MoskovaFenerbahçe Doğuş
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