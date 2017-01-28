Kim bu spor yorumcusu
Hürriyet Gazetesi’nin tecrübeli spor muhabiri İsmail Er sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.Bir spor yorumcusunun bankalara yüklü miktarda borcu olduğunu ve kimseni bu kişi hakkında korkudan işlem yapamadığı yazdı.
Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İsmail Er şunları yazdı.”Tv’lerde yorumculuk yapan futbolcu eskileri ekrana çıktıklarında ne iş olsa yaparız profili çiziyorlar.Futbol hariç herşey konuşuyorlar:)” diyerek asıl bombayı patlattı.
İsmail Er Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Tv’de bir spor yorumcusunun bankalara 7-8 milyon borcu var ama kimse korkudan işlem başlatamıyor.” iddiasını gündeme getirdi.