Kırklarelispor tutunamadı

Ziraat Türkiye Kupası 4.haftasında Kırklarelispor Gaziantepspor’a evinde 4-0 yenildi.Gaziantepspor’un golleri Alpay,Kolar,Orkan ve Serkan attılar.Serkan attığı golle tarihe geçti.15 yaşındaki genç futbolcuya sanş veren teknik heyet Serkan’ın Gaziantepspor forması altında ilk golünü atmasına imkan tanıdılar.
Bu galibiyetle puanını 6’ya çıkaran Gaziantepspor A Grubu’nda 3.sıradaki yerini korudu.Puanı bulunmayan Kırklarelispor son sırada yer alıyor.
Stad:Kırklaeli Atatürk
Hakemler:Süleyman Abay,Aleks Taşcıoğlu,Erdem Bayık
Kırklarelispor:Oğuzhan,Davut,Soner (Dk.57 Ahmet),Muhammed,Barış (Dk.72 Enis),Serkan,Celal,Cemal,Ahmet,Salim (Dk.46 Nazif),Sedat
Gaziantepspor:Erten,Şenol,Emre,Doğanay,Orkan,Pursila,Alpay,Rajtoral (Dk.77 Oktay),İlker,Kolar (Dk.82 Serkan)
Goller:Dk.27 Alpay,Dk.29 Kolar,Dk.37 Orkan,Dk.83 Serkan
Kırmızı Kart:Dk.48 Orkan (Gaziantepspor)