Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Aralık 2016 Salı 14:53

Kırklarelispor tutunamadı

Ziraat Türkiye Kupası 4.haftasında Kırklarelispor Gaziantepspor’a evinde 4-0 yenildi.

Kırklarelispor tutunamadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kırklarelispor tutunamadı
   Ziraat Türkiye Kupası 4.haftasında Kırklarelispor Gaziantepspor’a evinde 4-0 yenildi.Gaziantepspor’un golleri Alpay,Kolar,Orkan ve Serkan attılar.Serkan attığı golle tarihe geçti.15 yaşındaki genç futbolcuya sanş veren teknik heyet Serkan’ın Gaziantepspor forması altında ilk golünü atmasına imkan tanıdılar.
   Bu galibiyetle puanını 6’ya çıkaran Gaziantepspor A Grubu’nda 3.sıradaki yerini korudu.Puanı bulunmayan Kırklarelispor son sırada yer alıyor.

Stad:Kırklaeli Atatürk
Hakemler:Süleyman Abay,Aleks Taşcıoğlu,Erdem Bayık
Kırklarelispor:Oğuzhan,Davut,Soner (Dk.57 Ahmet),Muhammed,Barış (Dk.72 Enis),Serkan,Celal,Cemal,Ahmet,Salim (Dk.46 Nazif),Sedat
Gaziantepspor:Erten,Şenol,Emre,Doğanay,Orkan,Pursila,Alpay,Rajtoral (Dk.77 Oktay),İlker,Kolar (Dk.82 Serkan)
Goller:Dk.27 Alpay,Dk.29 Kolar,Dk.37 Orkan,Dk.83 Serkan
Kırmızı Kart:Dk.48 Orkan (Gaziantepspor)
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
KırklarelisporGaziantepspor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası İşte Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası
Emre Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor Emre Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor
Fenerbahçe Trabzonspor'u farklı yendi 3-0 Fenerbahçe Trabzonspor'u farklı yendi 3-0
Ziraat Türkiye Kupası maç programı ve puan durumu  Ziraat Türkiye Kupası maç programı ve puan durumu 
Güreş’in 2016 Başarı Ödülleri Dağıtıldı Güreş’in 2016 Başarı Ödülleri Dağıtıldı
TFF 1.Lig'de Göztepe liderliğini sürdürdü TFF 1.Lig'de Göztepe liderliğini sürdürdü
Yukarı Çık

İşte Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası
  Fenerbahçe uzun zamandır peşinden koştuğu Hatem Ben Arfa ile anlaştı.

Haberi Oku