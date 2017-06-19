Fenerbahçe'nin başarılı savunmacı için Fransa'da Monaco, Lyon ve PSG, İtalya'dan Milan, İngiltere'den ise Liverpool devreye girmişti. Yönetim de Kjaer'in bonservisini 20 milyon Euro'ya (80 milyon TL) yükseltmişti. 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında en ciddi teklif Milan'dan geldi. Çinli sahipleri sayesinde transferde yeniden iddialı bir konuma gelen, İtalyan devinin, Fenerbahçe'nin kapısını takas teklifiyle çaldığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan iddialara göre Kırmızı-Siyahlılar, Kjaer için 13 milyon Euro'nun (52 milyon TL) yanı sıra Gustavo Gomez'i vermeyi teklif etti. 24 yaşındaki Paraguaylı savunmacıyı geçtiğimiz sezon Beşiktaş da çok istemiş ancak Milan 8.5 milyon Euro'ya (34 milyon TL) kadrosuna katmıştı.
Kjaer için Milan'dan çılgın teklif
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacı için Fransa'da Monaco, Lyon ve PSG, İtalya'dan Milan, İngiltere'den ise Liverpool devreye girmişti.
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacı için Fransa'da Monaco, Lyon ve PSG, İtalya'dan Milan, İngiltere'den ise Liverpool devreye girmişti. Yönetim de Kjaer'in bonservisini 20 milyon Euro'ya (80 milyon TL) yükseltmişti. 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında en ciddi teklif Milan'dan geldi. Çinli sahipleri sayesinde transferde yeniden iddialı bir konuma gelen, İtalyan devinin, Fenerbahçe'nin kapısını takas teklifiyle çaldığı belirtildi. İtalyan basınında çıkan iddialara göre Kırmızı-Siyahlılar, Kjaer için 13 milyon Euro'nun (52 milyon TL) yanı sıra Gustavo Gomez'i vermeyi teklif etti. 24 yaşındaki Paraguaylı savunmacıyı geçtiğimiz sezon Beşiktaş da çok istemiş ancak Milan 8.5 milyon Euro'ya (34 milyon TL) kadrosuna katmıştı.