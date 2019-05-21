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Koç "Ataman'ın özür beklemesi işin arsızlık boyutudur"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

Koç "Ataman'ın özür beklemesi işin arsızlık boyutudur"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

21 Mayıs 2019 Salı 08:08
Koç "Ataman'ın özür beklemesi işin arsızlık boyutudur"

Koç "Ataman'ın özür beklemesi işin arsızlık boyutudur"

   Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın açıklamalarına çok sert yanıt verdi.Euroleague Final Four finalinde oynanan CSKA Moskova-Anadolu Efes maçının son saniyelerinde salonda bulunan bazı Fenerbahçeli taraftarlar “Ergin Ataman mola alsana” şeklinde tezahürat yapmıştı.

   Bu tezahüratlara sinirlenen Ataman, Fenerbahçeli taraftarlara sinirli şekilde küfür ederken karşılaşma sonunda Fenerbahçe camiasından özür beklediğini dile getirmişti.Ergin Ataman’a yanıt veren Ali Koç, “Değil Fenerbahçe taraftarına hiçbir camianın taraftarına küfür edilmemelidir. Çok büyük saygısızlık. Hele bir spor adamının böyle bir şey yapması kabul edilemez”dedi.

  Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca, “Ergin Ataman’ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda Fair-Play’den bahsedecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur. Ergin Ataman işine baksın, spor adamı olsun. Centilmenlik ve fair-play yolunda işini görsün, aynı bizim hocamız gibi” şeklinde konuştu.

İşte Ali Koç’tan çok konuşulacak açıklamalar;

“BU AÇIKLAMAYI YAPMAKTAN DOLAYI ÜZÜNTÜ DUYUYORUM”

“Kupayı getiremediğimiz için üzgünüz ama Türk basketbolu açısından gurur verici. Tarihte ilk kez iki Türk ekibi olarak Final Four’a katıldı. Fenerbahçe olarak 5 defa üst üste F4’e kaldık ama kupayı getiremedik o yüzden çok üzgünüz. Efes’e de parantez açmak istiyorum. Müthiş bir performans sergilediler. Hak ederek buraya geldiler. Başarılarının devamını diliyorum. Maçtan sonra bazı olaylar yaşandı. Kısa da olsa maçın ele alınış şekli maçın önüne geçiyor. Bu açıklamayı yapmaktan dolayı üzüntü duyuyorum. İki Türk takım arasında üçüncü bir ülkede yaşanan olaylar olmasaydı daha iyiydi.Ama olayların doğru şekilde anlatılması gerektiğini düşündüğüm için birkaç cümle etmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarının çok büyük çoğunluğu Efes’i maç sonuna kadar destekledi. Desteklemeyen de köstek olmadı. Maçın bitimine 25 saniye kala, maçın skoru kesinleştikten sonra geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle Ergin Ataman’a tezahüratta bulundu. Zira bu tezahüratlar üzerine Ergin Ataman önce bir tribüne sonra diğer tribüne çok ağır küfürler etmiştir. Ekrana da yansıdı. Net bir şekilde görülüyor. Ve işin boyutu burada değişti. İş bazı yerlerde fiziki boyuta geldi, bizler de görevlilere yardım ettik. Değil Fenerbahçe taraftarına hiçbir camianın taraftarına küfür edilmemelidir. Çok büyük saygısızlık. Hele bir spor adamının böyle bir şey yapması kabul edilemez.

   Ülkemizde iki tip spor adamı var. Biri camialar arası gerginlikleri, hassasiyetleri bir yere koyup dış etkenlerden etkilenmeyen yöneticiler, sporcular vardır. Bir de öyle tipler var ki, ne yazık ki istenenden fazladır, camialar arasındaki hassasiyetleri kullanarak maçlarda gerginlik yaratma, bunu rekabet avantajı olarak görürler. Bunları yaparlar sonra da kendileri için mağduriyet yaratmaya çalışırlar. Ne yazık ki bu hoca ikinci tanımladığım kişiler arasına girer.Maçtan sonra açıklamalar yapmış. Kendisine edilen hakaretlerden bahsetmiş ve özür beklediğini söylemiş. Kendisine küfür edilmedi. Mola alsana dendi. Kendisi küfürle karşılık verdikten sonra sahaya yakın tribünlerde olaylar yaşandı. Kendisi olayların fitilini ateşledi. Ergin Ataman’ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda Fair-Play’den bahsedecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur. Ergin Ataman işine baksın, spor adamı olsun. Centilmenlik ve fair-play yolunda işini görsün, aynı bizim hocamız gibi”

Son Güncelleme: 21.05.2019 08:18
Anahtar Kelimeler:
Ergin AtamanFenerbahçe Başkanı Ali Koç
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