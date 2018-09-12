Koç "Emre Akbaba ile ilgilendik ancak transfer edemedik"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe Tv'den basın mensuplarının sorularını cevapladı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Aziz Behich ve Emre Akbaba ile ilgilendiklerini ancak transfer edemediklerini söyledi.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Camiaya Sesleniş" programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Comolli'nin "100 kişilik transfer listesinin olduğunu açıklamasının" suistimal edildiğini kaydeden Koç, "100 oyuncu konusu da ciddi anlamda suistimal edildi. Biz bu kadar FFP sıkıntısı olan bir kulüp olarak transfer için 100 oyuncu bakmıyoruz. Bu takımın geleceği için oyuncu bakıyoruz. Arzu edip alamadığımız oyuncular da oldu. Bizim imkanlarımız, bayramdan sonra yaptığımız iki satıştan sonra arttı. Sadece yaptığımız bir Fernandao satışıyla Slimani ve Ayew'i aldık. İnsanlar bunu göz ardı ediyor. Sportif Direktör'ümüze hakaret edebiliyorlar. Bazı spor yazarları hırsız bile diyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Tolga Ciğerci ve Jailson'un transfer listesinde olmadığını belirten başkan, "Bu 100 kişilik oyuncu listemiz hala devam ediyor. Tolga Ciğerci, Jailson, bu 100 kişilik oyuncu listesinde yoktu. Yapılan veya yapılmayan tüm transferlerin sorumlusu Cocu, Ali Koç, Comolli ve Semih Özsoy'dur. Tolga Ciğerci, son dakika fırsatı olarak geldi. Son günlerde Galatasaray'dan ayrıldı zaten" dedi.

Tolga Ciğerci'nin kırgın ve kızgın olduğunu belirten idareci, "Ayrılışın esas nedeni olarak yüksek maliyeti ve kişisel sorunlardı. Bir sakatlığı var evet. Oynadığı süre boyunca kendisine maaş ödeyeceğiz. Oynadığında çok iyi oynayan bir futbolcu. Kendisi de aç. Kırgın ve kızgın. Kendini ispatlamak istiyor. O da patlamak istiyor, tanıştım kendisiyle. Karakteristik özelliklerini beğendiğim bir isim. İnşallah onun da bize faydası olur" diye konuştu.

Jailson'un daha makul bir fiyata da alınabileceğini vurgulayan Fenerbahçe başkanı, "Jailson ise Josef'in satılmasıyla birlikte o boşluğu doldurması gerekiyordu. Josef en iyi oyuncularımızdan bir tanesiydi. Sattıktan sonra yerini doldurmamız gerekiyordu. Jailson, listemizde bulunan bir isim değildi. 4-5 gün kendisini araştırdık, soruşturduk. Cocu ve Comolli sabaha kadar araştırdı. Çok çabuk yeşil ışık yaktılar. Bu kadar çabuk almayı ben de beklemiyordum. Bizim transfer politikasına uyan bir futbolcu. Makul bir fiyata alındı, makul bir ücret ile anlaştık. 4 milyon euroya aldık ama elimiz kuvvetli olsa 2 milyona bile bitirebilirdik. Yaşı henüz 22, gelişime açık. Bunla beraber sahada da göreceksiniz müthiş bir futbolcu. Fenerbahçe üzerinden sakatlanmadığı taktirde Avrupa'da çok iyi bir takıma gideceğine inanıyorum" sözlerini paylaştı.

Aziz Behich, Emre Akbaba ve bir 10 numara ile görüştüklerini ancak transferi gerçekleştiremediklerini söyleyen Ali Koç, "İsteyip de alamadığımız oyuncular oldu. Aziz Behich ile ilgilenmiştik. Emre Akbaba konusunu zaten biliyorsunuz. Onun dışında 10 numara için bir oyuncuya bakmıştık. İsmini veremem. Ama olmadı o" bilgilerini aktardı.