Koç: Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var

İSTANBUL (AA) - Ülker Stadı'nda yapılan kongrede Ali Koç'un konuşması sırasında mevcut başkan Aziz Yıldırım ile Koç'u destekleyen üyeler arasında tartışmalar çıktı.

Koç, konuşmasının sonuna doğru Aziz Yıldırım'ın yanına gitti. Aziz Yıldırım'ın, "Beni konuşma. Kimsenin elini sıkmadın." demesi üzerine Ali Koç, tekrar kürsüye dönerek, "Başkanımız haklı bir serzenişte bulunuyor. 'Bir arkadaşımın elini sıkmadın.' diyor. İşler öyle noktaya geldi ki kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım. Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine kürsünün önünde büyük bir kalabalık oldu. Bu kalabalığı gören Ali Koç'u destekleyen kongre üyeleri buna tepki gösterdi. Bunun üzerine ilk önce asbaşkanlardan Ali Yıldırım, bu kalabalığı dağıtmak üzere oraya gitti. Daha sonra başkan Aziz Yıldırım da oturduğu yerden kalkarak kürsünün önünde bulunan kalabalığa sinirli bir şekilde yöneldi. Ali Koç da o bölgeye giderek kendisini destekleyen üyelerden sakin olmalarını istedi.

Ali Koç, kendisini destekleyen kongre üyelerine yaşanan olaylardan sonra, "Haksızlık yapıyorsunuz. Maçta değiliz, genel kuruldayız. Kendinize gelin lütfen. Derbi maçına çıkıyormuşuz gibi güvenlik önlemleriyle geldik buraya. İnsanın içini acıtıyor bu. Yapmayın böyle." diyerek uyarılarda bulundu.

Ali Koç, konuşmasının kalan bölümünü tamamlamadan sözlerine son verdi.

Daha sonra kürsüye gelen Aziz Yıldırım ise Ali Koç'u destekleyenler tarafından ıslıklandı. Koç, bunun üzerine üyelerin yanına giderek sakin olmalarını istedi.

Muhabir: Erkan Tiryaki, Süha Gür