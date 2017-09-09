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Kocaman; Çaba harcadık, ne yaptıysak olmuyor

Kendi sahasına ilk kez Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe'de sezonun başında alınan yenilgi taraftarı öfkelendirirken, teknik patron Aykut Kocaman 'Kadrodan şikayetim yok' dedi.

Kocaman; Çaba harcadık, ne yaptıysak olmuyor

Kendi sahasına ilk kez Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe'de sezonun başında alınan yenilgi taraftarı öfkelendirirken, teknik patron Aykut Kocaman 'Kadrodan şikayetim yok' dedi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 23:51
Kocaman; Çaba harcadık, ne yaptıysak olmuyor


Kocaman; Çaba harcadık, ne yaptıysak olmuyor

Medipol Başakşehir’e mağlup olarak 4 hafta sonunda 5 puanda kalan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın ardından konuştu. Kocaman, gerekli çabayı gösterdiklerini ancak bir türlü sonuca ulaşamadıklarını belirtirken, kadroyla ilgili olarak da, “Kalibreli oyunculara sahibiz. Kadrodan şikayetim yok” ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir karşısında 2-0 mağlup durumdan mücadeleyi 2-2’e getiren ancak son dakika golüyle sahasında 3-2 kaybeden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Maçın sezon başı klasiği haline geldiğini söyleyen Kocaman, “Oyunla ilgili söylenecek en önemli şey, sezon başı klasiği haline geldi. 8 resmi maçın 5’inde kaleye gelen ilk topla geriye düşme. Ondan sonra çaba sarf ettik. Bugün de öyle oldu. 2 senede 3 büyük takımla birlikte en çok puan toplayan ve iyi transferler yapan bir takım karşısında 2-0 geriye düşüp 2-2’yi yakalamak çok zordu. Bunu başardılar ancak dediğim gibi netice ortada” açıklamasını yaptı.

“Geride kalan 3 maç için de ‘yazık oldu’ diyorum”

Bireysel olarak değerlendirme yapmayacağını söyleyen Kocaman, “Bütün olarak 2-0’dan sonra maçı çevirebilmek için çabaladık.

2. dakikada yedik golü ve bu dakikadan son dakikaya kadar çaba gösterdik. Maçın genel değerlendirmesine bakarak, 40-45 orta, 30’a yakın şut, 7-8 gol pozisyonu bulduk. Bundan sonra söylenecek bir şey yok. Hatalar tekrar ediyorsa oyuncularla ilgili düşünmek lazım. Ancak şu oyuna bütün olarak bakmak lazım. Başakşehir, Türkiye’nin en organize takımı. Oyunun ilk yarısında Başakşehir’in oyun kurmaya çalışırken kazandığımız 8 pozisyon var. Ancak ters bakıldığında her şey yanlış gibi görülebiliyor. Bütün olarak sadece bu maç için değil, geride kalan 3 maç için de yazık oluyor diyebilirim. Takımın ofansif kapasitesi çok daha fazla olacak. 10 tane gol attık ama 10 gol yedik. Fenerbahçe standardının üstünde gidiyoruz, kaleyi bulan şutlarda yüzde 50’yle gidiyoruz” diye konuştu.

“Bu oyunu devam ettirmemiz gerekiyor”

Skor konusunda hücum oyuncularının şu ana kadar beklentileri karşılamadığını söyleyen Kocaman, “Esas sorun ceza sahasına gelen toplar kadar, topu kontrol edip bunları içeriye atan oyuncular. Bu oyuncuların oynama süresi arttıkça bu konuda ben dönemsel sıkıntılı sürecin içerisinde çok daha iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Gol atan oyuncuları çok fazla bir arada oynatamadık” dedi.

Emre Belözoğlu’nun çok kariyerli bir futbolcu olduğunu söyleyen Kocaman, “Ancak onun üzerinden Fenerbahçe’yi tarif edersek doğru olmaz. Öne çıkarmamız gereken şey bu oyunu devam ettirmek. Çok iyimser konuşan birisi değilim, gerçekler üzerinden hareket ederim. Yüksek şiddette arzu var, büyük şiddette çaba var. 4. karşılaşmada tamamına yakınını rakip sahada oynuyoruz ve bunu devam ettireceğiz. Kadrodan hiçbir şikayetim yok. Bu oyuncuların kalibreleri belli. Ancak bütün olarak ilk antrenmanı dün yaptık” diye konuştu.

“En büyük amacım çift santrfor oynamak”

2,5 yıl boyunca Konyaspor’u çift santrfor oynattığını sözlerine ekleyen Aykut Kocaman, “Beşiktaş’la deplasmanda oynarken, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de oynarken aynı kadroyla oynadık. Ancak birbirini tanıyan isimlerle bunu yaptık. Şimdi Soldado ve Janssen var. İkisi de çok önemli isimler ancak ikisi de Fenerbahçe ve Türk futbolu için son derece yeniler. İki oyuncuyu da birlikte oynatmak en büyük amacım. Bugünkü maç gösterdi ki ceza sahası içinde son derece etkililer” ifadelerini kullandı.

“Goller için bireysel hata diyemeyiz”

Başakşehir’in attığı gollerde takımı bireysel olarak değerlendiremeyeceğini söyleyen Kocaman, “3 gol için hepsine bireysel hata diyemeyiz. Son orta ve vuruş anını da değerlendirirsek bunu atlarız. O topun oraya gelişi, sıkıntılı bölgelerimizden birisi. Bu işi bireyselliğe bağlamıyorum. Özellikle bugünkü yediğimiz golleri bireyselliğe bağlamak olmaz. Tam tersine bakarsak, tam 8 şut Başakşehirli oyuncular tarafından engellendi” dedi.

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Bazı şeyler olmuyor” ifadelerini kullanan Kocaman, sözlerinin yanlış anlaşılmasının üzerine, “Bu cümleyi şunun için söyledim; bu kadar pozisyona giren, bu kadar çabalı bir takımın bu sonuçları almasını, teknik olarak değerlendiremediği anlamında söyledim. Ama bu oyuna ve bu çabamıza devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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Aykut Kocaman
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