Kocaman: Hakemin haklı olduğu tek yer, Alper'i ve Volkan'ı atmaktı

İSTANBUL (AA) - Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında oldukça sinirli olduğu gözlenen Kocaman, hayatında ilk defa maçı yorumlamayacağını belirterek, "Oyundan bahsetmenin anlamı yok. İlk maç da aynı şekildeydi. Acayip şeyler oluyor burada. Oyunun içine fazla girilemiyor. Aşırı sertlikler, inanılmaz toleranslar. Buradan beraberlikle çıkmamız mucize!" ifadelerini kullandı.

Maç içinde sakin kalmaya çalıştığını ancak itiraz etmemenin mümkün olmadığını aktaran Aykut Kocaman, "Fazla bu konuya girmek istemiyorum, sonra ağzımdan çıkan kelimeler bağlayacı olacak. Bu statta maç oynamak zor. İtiraz etsen dert, etmesen dert. İtiraz etmesem oyuncu grubumu kim koruyacak. Etsem, şekilsel olarak istemediğim ortamda oluyorum. Maçı bir kere seyretsinler. Uydurma uydurma fauller. Karşılığının olmayacağını bildikleri için Beşiktaşlı oyuncular rahat. Kaderimize razı olup bekleyelim mi yani?" dedi.

"Hakemin haklı olduğu tek yer, Alper ve Volkan'ı atmak"

Kocaman, futbolcuları Alper Potuk ve Volkan Demirel'in gördüğü kırmızı kartların doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

Aykut Kocaman, "Sarı kartı bulunan Volkan'ı oyundan almayı düşündünüz mü?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"İki oyuncu değişikliği yapmıştık. Volkan böyle gerilimli maçları biliyor. 10 kişi kalınca uzun süre hırpalandık. Kaleci değiştirmek en sıkıntılı süreçlerden biridir. Yüzde 100 hakem haklı. Maçta hakemin haklı olduğu tek yer, Alper'i ve Volkan'ı atmaktı."

"Türkiye'de Fenerbahçe için şampiyon olmak kolay değil"

Kocaman, kupadaki Akın Çorap Giresunmaçından sonra yaptığı açıklamaları da hatırlatarak, belirli sebeplerden dolayı Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının zor olduğunu yineledi.

Sahaya her maçı kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, "Bir süre 10 kişi, sonra 9 kişi yürekten mücadele eden bir grup var. Bir taraftan rakiplerle, bir taraftan da kendi içimizde mücadele ediyoruz. Fenerbahçe de bütünlüğün olduğunu söylemek zor. Taraftar-oyuncu birliğini kurmak lazım. Fenerbahçe için zaten Türkiye'de şampiyon olmak zor!" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Beşiktaş mağlubiyetiyle 21 resmi maç sonra yenildiklerini hatırlatan Kocaman, "Beraber yarıştığımız rakiplerimiz pek çok mağlubiyet aldı bu süreçte. Biz mağlup olunca her şey sil baştan yapılıyor. Bunu anlayabilmek mümkün değil." diye konuştu.

Aykut Kocaman, fikstürden şikayetini de tekrar dile getirerek, derbinin çarşamba günü yerine bugün oynamasını da eleştirdi.

Çarşı Grubu'na tepki gösterdi

Kocaman, Beşiktaş'ın taraftar topluluğu Çarşı Grubu'na da tepki gösterdi.

Bu grubun ligdeki derbiden sonra kendi aleyhine hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu belirten Aykut Kocaman, şunları kaydetti:

"Burada bana küfür ediliyor, bizim taraftar da öbür hocaya. Bana ve Şenol Güneş'e neden küfür ediliyor anlamıyorum. Yanlış. Acayip bir yere doğru gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Uzaktan uzağa bu kadar takdir ettiğimiz taraftar grubu Çarşı, benim fotoğrafı yayımlayarak bir insanı aşağılamaya çalışıyor. Van'daki insanlar için üstlerini soyunan insanlar bunlar. Sonra geliyorlar başka bir insanı aşağılamaya çalışıyor. Nedir bu ya? Çarşı da bu haldeyse ne diyelim. Ben de evimde o canlılardan biriyle yaşıyorum. Üzüldüğüm, benzetildiğim hayvan değildir, ben kendimi biliyorum çok şükür. Tuz kokmuş."

Muhabir: Erkan Tiryaki