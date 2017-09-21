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Kocaman ile Güneş 19. randevuda

Süper Lig'de 23 Eylül'de karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 1 maç üstünlüğü bulunuyor.

Kocaman ile Güneş 19. randevuda

Süper Lig'de 23 Eylül'de karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 1 maç üstünlüğü bulunuyor.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:38
Kocaman ile Güneş 19. randevuda

İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyetlerde 1 maç üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş, 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 18 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 7 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 5 maçta da berabere kaldı.

İki teknik adam, 12 yıl önce başlayan rekabette, 19. randevuya 23 Eylül'de Kadıköy'de çıkacak.

Kocaman, Fenerbahçe'de bir kez yenildi

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Şenol Güneş'in takımlarına karşı başarılı bir performans ortaya koyuyor.

Kocaman, 2010 yılında ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yle Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'a karşı 7 kez mücadele etti. 7 karşılaşmada, Fenerbahçe 4 galibiyet elde etti, 2 beraberlik aldı ve bir kez mağlup oldu.

Kocaman, Kadıköy'de Güneş'e kaybetmedi

Aykut Kocaman, Şenol Güneş'e karşı Kadıköy'de hiç yenilmedi.

Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında, Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Kadıköy'de 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı.

Güneş, Kocaman'a karşı Beşiktaş'la 2 galibiyet aldı

Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı 6 maçta 2 galibiyet elde etti.

Atiker Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Kocaman, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a karşı, ligde 5-1 ve 4-0 gibi farklı yenilgiler yaşadı. Buna karşın Kocaman'ın öğrencileri, Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı ikisi Türkiye Kupası, biri Süper Lig olmak üzere 3 defa mağlup etti, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanBeşiktaşFenerbahçeFutbolSporSÜPERLİGŞenol GüneşTeknik Direktör
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