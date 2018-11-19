Konya'da Aykut Kocaman rüzgarı

Konyaspor'la yeniden anlaşan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman Konya'da büyük bir çoşkuyla karşılandı.Atiker Konyaspor'la 2.5 yıllığına anlaşan teknik direktör Aykut Kocaman, havalimanında yeşil beyazlı taraftarca coşkuyla karşıladı. Atiker Konyaspor'da olmaktan mutlu olduğunu belirten Aykut Kocaman, Konyaspor'daki yarım kalan işlerini tamamlayacağını belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Aykut Kocaman, Konya'da coşkuyla karşılandı.Resmi sözleşme imzalamak için Konya'ya gelen Kocaman, Konya Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Meşaleler yakan yüzlerce taraftar, Kocaman'a tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulundu.Aykut Kocaman, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Aykut Kocaman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeniden Atiker Konyaspor'da olmanın heyecanı içinde olduğunu söyledi."Giderken de dönerken de bu şekilde karşılanmak çok büyük bir onurdur"Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmanın kendisi için onur verici bir durum olduğunu aktaran Kocaman, şöyle konuştu:"Konyaspor'u bıraktığımız bir yer vardı, tekrar o seviyeyi yakalamayı ondan sonra da üzerine biraz daha koyabilmeyi istiyoruz. Bunu da hep birlikte yapabilme arzusu içerisindeyiz. Uzun zamandır futbolun dışındaydım. 6 ay kadar oldu.Şimdi tekrar oyuna yoğunlaşarak neler olacağını görmeyi arzuluyorum. Umarım her şey iyi olur. Çok sıkıntılı günler de güzel günler de yaşadık. Giderken tabii ki büyüyen ve gelişen bir takım vardı. Konyaspor'dan gidişimiz hiçbir zaman aklımızdan çıkan bir durum değildi.Bugün yine aynı şekilde sevinçle karşılanıyoruz. Bu bizim için bir onurdur. Tabii ki ne olacağını bilmiyoruz, önümüzdeki günleri Allah bilir. Giderken de dönerken de bu şekilde karşılanmak çok büyük bir onurdur. İnşallah aynı duyguları tekrar yaşatırım."Aykut Kocaman, daha sonra kentte konaklayacağı otele geçti. Kocaman, yarın gerçekleştirilecek törende, resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Sözcü