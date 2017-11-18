Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş...
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini...

Konya'da beraberlik

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Konya'da beraberlik

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

18 Kasım 2017 Cumartesi 20:52
Konya'da beraberlik

KONYA (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor arasında yapılan karşılaşma 1-1 berabere kaldı.

7. dakikada ceza sahası içinde Milosevic'in pasında topla buluşan Musa Araz, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

19. dakikada Nasri'nin ceza sahası içine kestiği pasta topla buluşan Deniz Kadah'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

39. dakikada Baurabia'nın pasında, topla buluşan Milosevic'in şutunu kaleci Ferhat Kaplan tokatladı. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Musa Araz'ın ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Skubic, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

45. dakikada Atiker Konyaspor'un ceza sahasında Selim Ay'ın uzaklaştırmak istediği top, Samir Nasri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden şutunda top auta gitti.

İkinci yarı

59. dakikada Fofana'nın ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Ferhat Kaplan, topu iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği pasla buluşan Fofana'nın şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic, meşin yuvarlığı Milosevic ile buluşturdu. Altıpas üzerinde topla buluşan bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

75. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Skubic'in sağ kanattan gönderdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Fofana, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.


77. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Skubic'in gönderdiği pasla topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

80. dakikada Menez'in ortasında topa yükselen Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Deniz Kadah ile duvar pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Eto'o'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Muhabir: Basir Gülüm-Abdullah Doğan

Son Güncelleme: 18.11.2017 18:25
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boston Celtics durdurulamıyor
Boston Celtics durdurulamıyor
DÜZELTME -
DÜZELTME - "Sivassporlu oyunculara moral yemeği" başlıklı, 17 Kasım Cuma günü yayına verdiğimiz haberimizin spotunda, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e ait "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu
Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu
Başakşehir, Galatasaray'a acımadı; 5 - 1
Başakşehir, Galatasaray'a acımadı; 5 - 1
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta
Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti: Türk sporu yasta

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim