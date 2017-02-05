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05 Şubat 2017 Pazar 16:54

Konyaspor 2- Ümraniyespor 1

 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-1  yenilerek kupaya veda etti.

Konyaspor 2- Ümraniyespor 1
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Konyaspor 2- Ümraniyespor 1

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-1  yenilerek kupaya veda etti..Ümraniyespor maçın hemen ikinci yarının başın 48.dakikada Serdar Özbayraktar'ın ayağından kazandığı golle kupada başarılı çizgisini sürdürdü.Golün sahibi Serdar Özbayratar 68.dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.84.dakikada Rangelov durumu 1-1  yaptı.Maçın normal süresi 1-1 bitti.Uzatma dakikalarında 99.dakikada penaltıdan Vukoviç Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.Maç bu sonuçla bitti.Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ali Turan, Jagos Vukovic, Mehmet Uslu, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Halil İbrahim Sönmez, Ioan Hora

Ümraniyespor: Metin Erol, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Ömer Tunç, Tarık Tekdal, Seidu Salifu, Bahadır Taşdelen, İbrahim Akdağ, Abdullah Halman, Serdar Özbayraktar, Mahatma Otoo
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Anahtar Kelimeler
KonyasporÜmraniyespor
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