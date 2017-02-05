Konyaspor 2- Ümraniyespor 1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti..Ümraniyespor maçın hemen ikinci yarının başın 48.dakikada Serdar Özbayraktar'ın ayağından kazandığı golle kupada başarılı çizgisini sürdürdü.Golün sahibi Serdar Özbayratar 68.dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.84.dakikada Rangelov durumu 1-1 yaptı.Maçın normal süresi 1-1 bitti.Uzatma dakikalarında 99.dakikada penaltıdan Vukoviç Konyaspor'u 2-1 öne geçirdi.Maç bu sonuçla bitti.Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.
Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ali Turan, Jagos Vukovic, Mehmet Uslu, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Moryke Fofana, Halil İbrahim Sönmez, Ioan Hora
Ümraniyespor: Metin Erol, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Ömer Tunç, Tarık Tekdal, Seidu Salifu, Bahadır Taşdelen, İbrahim Akdağ, Abdullah Halman, Serdar Özbayraktar, Mahatma Otoo