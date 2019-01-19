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Konyaspor deplasmanda kazandı

 Konyaspor deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Konyaspor deplasmanda kazandı

 Konyaspor deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 18:07
Konyaspor deplasmanda kazandı

Konyaspor deplasmanda kazandı

   Konyaspor deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında çıkan Atiker Konyaspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürdü.

BŞB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz (Tolga Ünlü 82'), Leo Schwechlen, Gilles Sunu, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı (Muhammed Rashad 46'), Emrah Başsan, Auremir, İbrahim Akdağ, Lokman Gör, Jasmin Scuk

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Yevhen Opanasenko, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Abdou Razack Traore (Deni Milosevic 73'), Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana (Fallou Diagne 84'), Adis Jahovic (Mustapha Yatabare 72')

Hakem: Ali Palabıyık

Sarı Kartlar: Marko Jevtovic (28'), Muhammed Rashad (49'), Moryke Fofana (62'), Ömer Ali Şahiner (66'), Abdou Razack Traore (68'), İbrahim Akdağ (82'), Lokman Gör (90+1')

Anahtar Kelimeler:
KonyasporErzurumspor
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