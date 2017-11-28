KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan yeşil-beyazlı ekibin kaybettiği puanları telafi edecek güce sahip olduğunu bildirdi.

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Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yönetim kurulu imzasıyla yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Taraftarımızın tepkilerini ve hakaret boyutuna geçmeyen eleştirilerini anlıyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Ancak yönetim kurulu olarak bulunduğumuz noktadan takımımızı ayağa kaldırmak, daha ileriye taşımak ve camiamızı sevindirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Yönetimimiz, teknik heyetimiz,cularımız ve Atiker Konyasporumuza gönül verenlerle bu durumdan kurtulacağımıza olan inancımız sonsuz. Mevcut şartlarda eleştiri boyutunu aşan, iyi niyetli olmayan, camiamıza umutsuzluk tohumu eken her türlü davranış ve söylem kulübümüzü yıpratmaktadır. Bu durumdan, başta takımımız olmak üzere, hepimizin ciddi zarar göreceği unutulmamalıdır. Hal böyleyken yapmamız gereken tek şey futbolcularımıza ve teknik heyetimize camia olarak güvendiğimizi hissettirmek olmalıdır. "

Olağanüstü genel kurulun gündemlerinde olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Şimdilik kulübümüzün bağımsız denetmenler tarafından yılda iki kez iğneden ipliğe denetlendiğinin bilinmesini istiyoruz. Öte yandan olağanüstü genel kurulla ilgili herhangi bir tasarrufumuz yoktur. Bu bağlamda takımımızın gidişatına yönelik eleştirileri önemsiyor, yönetim kurulu olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Konyasporumuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Taraftarımız karamsarlığa kapılmasın. Lig uzun bir süreç. İçinde bulunduğumuz durumu panik yapmadan hep birlikte atlatıp, ilk yarıyı mümkün olduğunca yukarıda bitireceğiz. İkinci yarı ise Konyasporumuzu hak ettiği noktaya yine hep birlikte taşıyacağız."

Atiker Konyaspor, 13 haftası geride kalan Süper Lig'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle 11 puan topladı ve 15. sırada yer buldu.

Muhabir: Basir Gülüm