Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103482
ALTIN
163.513
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2162
EURO
4.6665
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya...
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir'
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek...
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in...
A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu
A Milli Basketbol Takımı liderlik...
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda etti
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda...

'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir'

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Konyasporumuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız." denildi.

'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir'

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Konyasporumuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız." denildi.

28 Kasım 2017 Salı 14:34
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir'

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü, Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan yeşil-beyazlı ekibin kaybettiği puanları telafi edecek güce sahip olduğunu bildirdi.

Konyaspor fırsatı tepti'Marsilya'yı yenecek güce sahibiz'Konya'da beraberlikAtiker Konyaspor'da hasret bitiyorKonyaspor'dan TFF'ye sitemKonyaspor'lu isim Avrupa Ligi'nde en iyiler arasındaAtiker Konyaspor deplasmanda ilk puanını aldı

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yönetim kurulu imzasıyla yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Taraftarımızın tepkilerini ve hakaret boyutuna geçmeyen eleştirilerini anlıyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Ancak yönetim kurulu olarak bulunduğumuz noktadan takımımızı ayağa kaldırmak, daha ileriye taşımak ve camiamızı sevindirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve Atiker Konyasporumuza gönül verenlerle bu durumdan kurtulacağımıza olan inancımız sonsuz. Mevcut şartlarda eleştiri boyutunu aşan, iyi niyetli olmayan, camiamıza umutsuzluk tohumu eken her türlü davranış ve söylem kulübümüzü yıpratmaktadır. Bu durumdan, başta takımımız olmak üzere, hepimizin ciddi zarar göreceği unutulmamalıdır. Hal böyleyken yapmamız gereken tek şey futbolcularımıza ve teknik heyetimize camia olarak güvendiğimizi hissettirmek olmalıdır. "

Olağanüstü genel kurulun gündemlerinde olmadığının vurgulandığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Şimdilik kulübümüzün bağımsız denetmenler tarafından yılda iki kez iğneden ipliğe denetlendiğinin bilinmesini istiyoruz. Öte yandan olağanüstü genel kurulla ilgili herhangi bir tasarrufumuz yoktur. Bu bağlamda takımımızın gidişatına yönelik eleştirileri önemsiyor, yönetim kurulu olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir. Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Konyasporumuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Taraftarımız karamsarlığa kapılmasın. Lig uzun bir süreç. İçinde bulunduğumuz durumu panik yapmadan hep birlikte atlatıp, ilk yarıyı mümkün olduğunca yukarıda bitireceğiz. İkinci yarı ise Konyasporumuzu hak ettiği noktaya yine hep birlikte taşıyacağız."

Atiker Konyaspor, 13 haftası geride kalan Süper Lig'de 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgiyle 11 puan topladı ve 15. sırada yer buldu.

Muhabir: Basir Gülüm

Son Güncelleme: 28.11.2017 12:27
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporKonyaspor KulübüFutbolAtiker Konyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama
A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu
A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda etti
Brezilyalı Ze Roberto futbola veda etti
Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı
Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı
UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim