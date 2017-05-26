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26 Mayıs 2017 Cuma 09:54

Köprülere Fenerbahçe bayrakları asıldı

Tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa’nın 1 numaralı kupasını ülkemize getiren Fenerbahçe’de coşku devam ediyor.

Köprülere Fenerbahçe bayrakları asıldı
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Köprülere Fenerbahçe bayrakları asıldı
Tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa’nın 1 numaralı kupasını ülkemize getiren Fenerbahçe’de coşku devam ediyor. Taraftarlarının, Türkiye’nin hatta Dünyanın birçok kentindeki birçok mekanı sarı-lacivert bayraklarımızla süsledi.
Fenerbahçe’de, İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine dev Fenerbahçe bayrakları astı.



Dev Fenerbahçe bayrakları, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden alınan izinle, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine asıldı.  



Ayrıca Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin de dört bir tarafı sarı lacivert bayraklarla donatıldı.
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