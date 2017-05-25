Kosova-Türkiye maçının biletleri tükendi

A Milli takımımızın 11 Haziran’da oynayacağı Kosova maçının biletleri şimdiden tükendi.TFF resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:A Milli Takımımızın, Kosova ile 11 Haziran 2017 Pazar günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçının Türkiye Futbol Federasyonu’na ayrılan misafir tribün için genel bilet satışı sona erdi.Arnavutluk’un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu’nda oynanacak maçın, taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleştirilen biletlerinin fiyatı 30 TL olarak belirlenmişti.Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.