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16 Şubat 2017 Perşembe 14:57

Krasnodar-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda

Fenerbahçe bugün grubundan ikili averajla çıkan Krasnodar’a konuk oluyor. Fenerbahçe’nin hedefi, kar yağışı beklenen -5 derecelik Rusya deplasmanından gol yemeden avantajlı bir skorla dönmek.

Krasnodar-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda
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Krasnodar-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda
    Fenerbahçe bugün grubundan ikili averajla çıkan Krasnodar’a konuk oluyor. Fenerbahçe’nin hedefi, kar yağışı beklenen -5 derecelik Rusya deplasmanından gol yemeden avantajlı bir skorla dönmek.
   Rusya'da Krasnodar Stadı'nda oynanacak maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve mücadele TRT 1'den ekranlarında şifresiz olarak ekranlara gelecek.  
  İki ekip arasındaki rövanş maçı ise 1 hafta sonra 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 20.00'de Kadıköy Ülker Stadyumu'nda.

 MUHTEMEL 11'LER

Krasnodar: Kritsuyk, Kaleshin, Martynovich, Naldo, Ramirez, Podberezkin, Kabore, Gazinskiy, Claesson, Smolov, Wanderson

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Alper, Sow, Emenike

 Maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

 
 
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FenerbahçeKrasnodar
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