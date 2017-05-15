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15 Mayıs 2017 Pazartesi 13:35

Kupa maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu

Kupa maçlarının hakemleri belli oldu
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Kupa maçlarının hakemleri belli oldu
   Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu.Buna göre Fenerbahçe-Başakşehir maçını Halil Umut Meler,Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık yönetecek.Ziraat Türkiye Kupası'nda salı ve perşembe günü gerçekleşecek karşılaşmaların hakemleri belli oldu... İlk maçta sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in Kadıköy'de gerçekleşecek rövanş maçını Halil Umut Meler yönetecek... Yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde ise Ali Palabıyık görev alacak. İlk maçta Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etmişti...
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FenerbahçeBaşakşehirAtşker KonyasporKasımpaşaTürkiye Kupası Maç Hakemleri
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