Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu.Buna göre Fenerbahçe-Başakşehir maçını Halil Umut Meler,Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık yönetecek.Ziraat Türkiye Kupası'nda salı ve perşembe günü gerçekleşecek karşılaşmaların hakemleri belli oldu... İlk maçta sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in Kadıköy'de gerçekleşecek rövanş maçını Halil Umut Meler yönetecek... Yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde ise Ali Palabıyık görev alacak. İlk maçta Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etmişti...
Kupa maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu.Buna göre Fenerbahçe-Başakşehir maçını Halil Umut Meler,Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçını Ali Palabıyık yönetecek.Ziraat Türkiye Kupası'nda salı ve perşembe günü gerçekleşecek karşılaşmaların hakemleri belli oldu... İlk maçta sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'in Kadıköy'de gerçekleşecek rövanş maçını Halil Umut Meler yönetecek... Yarın oynanacak Atiker Konyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde ise Ali Palabıyık görev alacak. İlk maçta Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etmişti...