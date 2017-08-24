Kupada 2. tur müsabakalarının programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 29, 30 ve 31 Ağustos'ta tek maç eleme usulüyle oynanacak 2. tur müsabakalarının programı şöyle:
29 Ağustos Salı:
14.30 Ağrı 1970 Spor-Van Büyükşehir Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)
16.30 Edirnespor-Dardanelspor (25 Kasım)
30 Ağustos Çarşamba:
13.30 1461 Trabzon-Arsinspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.00 Ofspor-Yomraspor (Stadı henüz açıklanmadı)
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor (Genç Osman)
15.00 12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bingöl Şehir)
15.00 Kars 36 Spor-Muşspor (Kafkas Üniversitesi Aba Müslim)
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor (Siirt Atatürk)
15.00 Cizrespor-Yüksekova Belediyespor (Stadı henüz açıklanmadı)
15.00 Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor (Elazığ Atatürk)
15.30 Düzcespor-Kocaelispor (Düzce 18 Temmuz)
15.30 Sinopspor-Erbaaspor (Sinop Merkez Dokuzoğlu)
15.30 Payasspor-Kırıkhanspor (Payas İlçe)
15.30 Osmaniyespor-Erzin Belediyespor (7 Ocak)
15.30 Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor (Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)
15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor (Cebeci İnönü)
15.30 Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor (Yozgat Bozok)
15.30 68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor (Dağılgan)
16.00 Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
16.00 Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor (Avcılar Atatürk)
16.00 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)
16.00 Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor (Çorlu General Basri Saran)
16.00 Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
16.00 Tire 1922-Turgutluspor (Tire 4 Eylül)
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Mümin Özkasap)
16.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003 (Bucak İlçe)
16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sultanbeyli Gölet)
16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor (Tavşanlı Ada)
16.30 Muğlaspor-Aydınspor 1923 (Muğla Atatürk)
18.30 Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Tarsus İlçe)
19.00 Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa (Mustafa Fehmi Gerçeker)
31 Agustos Perşembe:
14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
Muhabir: Mehmet Fatih Duman