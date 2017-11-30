Kupada 5. tur ilk maçları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçları, bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.
Günün öne çıkan karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.
Kupada rövanş karşılaşmaları 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Akın Çorap Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor: 4-2
Kipaş Kahramanmaraşspor-Medipol Başakşehir: 1-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: 0-4
Kayserispor-Eyüpspor: 3-2
Muhabir: Emre Doğan