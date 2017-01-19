Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Ocak 2017 Perşembe 19:14

Kupada Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşti

  Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final.Beşiktaş -Fenerbahçe kupada eşleşti

Kupada Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kupada Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşti
   Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final.Beşiktaş -Fenerbahçe kupada eşleşti.Dün akşam Gençlerbirliği ile deplasmanda berabere kalarak grubu'nu 2.ci tamamlayan Fenerbahçe ile bu akşam Darıca Gençlerbirliği'ni  3-0 mağlup ederek grup lideri olan Beşiktaş eşleştiler.
   Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması Vodafone Srena'da oynanacak.
Maça gelince:
Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar Alman oyuncusu Andreas Beck'in 20. dakikadaki golüyle öne geçti. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma attığı klas golle 33'te farkı 2'ye çıkardı. Quaresma, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda son golünü 2011 yılında Kadir Has stadında Başakşehir'e karşı atmıştı.
İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan siyah beyazlılar, 70'te Aras Özbiliz'in frikik golüyle farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Beşiktaş, grupların bitimine 1 hafta kala gruptan lider çıkmayı garantiledi.

Kadrolar;
 Beşiktaş: Utku, Beck, Rhodolfo, Mitroviç, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Tolgay, Quaresma, Aras, Ömer.
Darıca Gençlerbirliğii: Gökhan, Yusuf, Hayrullah, Metehan, Cem Tosun, Kerem, Alperen, Cafercan, Sinan, Özer, Murat.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FenerbahçeBeşiktaş
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Panathinaikos’u konuk ediyor. Fenerbahçe Panathinaikos’u konuk ediyor.
Ümraniyespor bir üst turda Ümraniyespor bir üst turda
Geleceğin Şampiyonları Okulları Adına Güreşti Geleceğin Şampiyonları Okulları Adına Güreşti
Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye ceza Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'ye ceza
Aziz Yıldırım’ın TFF Başkan adayları Aziz Yıldırım’ın TFF Başkan adayları
Ziraat Türkiye Kupası 5. Hafta maç Programı Ziraat Türkiye Kupası 5. Hafta maç Programı
Yukarı Çık

Fenerbahçe Panathinaikos’u konuk ediyor.
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Panathinaikos’u konuk...

Haberi Oku