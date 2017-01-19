Kupada Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası'nda erken final.Beşiktaş -Fenerbahçe kupada eşleşti.Dün akşam Gençlerbirliği ile deplasmanda berabere kalarak grubu'nu 2.ci tamamlayan Fenerbahçe ile bu akşam Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek grup lideri olan Beşiktaş eşleştiler.Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması Vodafone Srena'da oynanacak.Maça gelince:Vodafone Arena'daki maçta siyah-beyazlılar Alman oyuncusu Andreas Beck'in 20. dakikadaki golüyle öne geçti. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma attığı klas golle 33'te farkı 2'ye çıkardı. Quaresma, Beşiktaş formasıyla Türkiye Kupası'nda son golünü 2011 yılında Kadir Has stadında Başakşehir'e karşı atmıştı.İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan siyah beyazlılar, 70'te Aras Özbiliz'in frikik golüyle farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Beşiktaş, grupların bitimine 1 hafta kala gruptan lider çıkmayı garantiledi.Kadrolar;Utku, Beck, Rhodolfo, Mitroviç, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Tolgay, Quaresma, Aras, Ömer.Gökhan, Yusuf, Hayrullah, Metehan, Cem Tosun, Kerem, Alperen, Cafercan, Sinan, Özer, Murat.