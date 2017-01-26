Kupada eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.Buna göre gruplarınıilk 2 sırada bitiren takımlar çapraz olarak eşleştiler.Beşiktaş,Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir,Galatasaray ile eşleşti.Erken final niteliğindeki bu maçlar tüm dikkatleri üzerine topladı.Kupada maçlar 4-5 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre yapılacak.
Kupada eşleşmeler şöyle
Beşiktaş-Fenerbahçe
Başakşehir-Galatasaray
Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
Konyaspor-Ümraniyespor
Gençlerbirliği-Kayserispor
Kasımpaşa-Osmanlıspor
Şanlıurfaspor-Rizespor
Tuzlaspor-Sivasspor