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26 Ocak 2017 Perşembe 15:20

Kupada eşleşmeler belli oldu

  Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Kupada eşleşmeler belli oldu
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Kupada eşleşmeler belli oldu
   Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.Buna göre gruplarınıilk 2 sırada bitiren takımlar çapraz olarak eşleştiler.Beşiktaş,Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir,Galatasaray ile eşleşti.Erken final niteliğindeki bu maçlar tüm dikkatleri üzerine topladı.Kupada maçlar 4-5 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre yapılacak.
   Kupada eşleşmeler şöyle
Beşiktaş-Fenerbahçe
Başakşehir-Galatasaray
Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
Konyaspor-Ümraniyespor
Gençlerbirliği-Kayserispor
Kasımpaşa-Osmanlıspor
Şanlıurfaspor-Rizespor
Tuzlaspor-Sivasspor
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Anahtar Kelimeler
Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeBeşiktaşGalatasarayBaşakşehir
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